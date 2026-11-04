J&T Real Estate postaví u Invalidovny kancelářskou budovu za miliardu

Rohan Gate bude stát v proluce na Sokolovské ulici mezi bytovým domem Fragment od společnosti Trigema a sídlem J&T Banky. Nová kancelářská budova bude mít osm podlaží, kanceláře budou v sedmi z nich a v přízemí budou obchodní prostory. Firmy si budou moci pronajmout jednu kancelářskou část, celé podlaží, několik pater nebo celou budovu.
J&T Real Estate stavěla v Karlíně již dříve. Vybudovala tam například kancelářský komplex Rustonka, kde sídlí společnost Amazon, administrativní budovu Red Court se sídlem zbrojařské skupiny CSG nebo sídlo mateřské J&T Banky.
Právě mezi Rohan Gate a sídlem J&T Banky vznikne nové menší náměstí se stromy, vodním prvkem a posezením, která vytvoří nové pěší propojení směrem k Rohanskému ostrovu a připravovanému metropolitnímu parku Maniny.
Autorem architektonického návrhu Rohan Gate je český ateliér Kaama, který vede Karel Mrázek. Budova bude mít zaoblený tvar, výrazným prvkem by pak měla být fasáda s vertikálními hliníkovými lamelami v bronzovém odstínu.
Kromě Rohan Gate chce J&T Real Estate v Karlíně stavět ještě další kancelářské budovy. V nové čtvrti Nový Rohan plánuje developer další dvě administrativní budovy s přibližně 11.000 a 18.500 metry čtverečními. Menší z budov má být dokončena na přelomu let 2031 a 2032, větší přibližně o rok později.
Obchodní ředitel J&T Real Estate Václav Bouček přirovnává současný Karlín k londýnské čtvrti Canary Wharf. To je finančním centrem města a sídlí tam řada mezinárodních a velkých skupin. Okolí Invalidovny navíc podle Boučka nabízí možnost dalšího růstu. Atraktivitu lokality pak potvrzují i data realitně-poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Podle těch se jedná o jednu z nejvyhledávanějších lokalit v hlavním městě.
"V první polovině roku 2026 připadala na Prahu 8 téměř třetina celkového objemu nově pronajatých kancelářských ploch v Praze, přičemž naprostá většina této poptávky směřovala právě do Karlína. O zájmu o tuto adresu svědčí i to, že míra neobsazenosti na konci června činila pouze 3,2 procenta oproti celopražskému průměru 5,8 procenta,“ uvedla vedoucí oddělení průzkumu trhu v Cushman & Wakefield Kamila Breen.
Z dat platformy Prague Research Forum (PRF) vyplývá, že zájem o pronájem pražských kanceláří letos ve třetím čtvrtletí roku klesl mezičtvrtletně o pětinu a meziročně o 41 procent. Volná administrativní plocha pak zůstává v hlavním městě omezená, přesto poptávka nepřevyšuje nabídku. Největší zájem byl o pronájem v Praze 4, na kterou připadlo 41 procent celkového objemu. Poté následovala Praha 8 s podílem 18 procent.