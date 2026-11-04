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J&T Real Estate postaví u Invalidovny kancelářskou budovu za miliardu

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Developerská společnost J&T Real Estate postaví v Karlíně kancelářskou budovu za miliardu korun. Projekt s názvem Rohan Gate vznikne poblíž metra Invalidovna a bude mít 11 650 metrů čtverečních. Budova by se mohla začít stavět v první polovině roku 2027 a hotová by měla být na konci roku 2029.
J&amp;T Real Estate postaví u Invalidovny kancelářskou budovu za miliardu

J&amp;T Real Estate postaví u Invalidovny kancelářskou budovu za miliardu

Zdroj: J&T Real Estate
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 11:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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