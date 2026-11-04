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Rychlík v Praze srazil muže, ten na místě zemřel

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V pražském Sedlci dnes odpoledne rychlík srazil a usmrtil muže. Tragická událost zastavila provoz vlaků na koridorové trati z Prahy na Ústí nad Labem.
Rychlík v Praze srazil muže, ten na místě zemřel

Rychlík v Praze srazil muže, ten na místě zemřel

Zdroj: Správa železnic
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 14:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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