Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Sony se disků zbavuje, Nintendo couvat nebude. Hráči mají mít na výběr

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herní krabička už nemusí znamenat, že uvnitř skutečně najdete hru. GTA 6 zatím dorazí bez disku a Sony od roku 2028 výrobu nových her na discích ukončí. Nintendo ale říká, že fyzické kopie rušit neplánuje.
Sony se disků zbavuje, Nintendo couvat nebude. Hráči mají mít na výběr

Sony se disků zbavuje, Nintendo couvat nebude. Hráči mají mít na výběr

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:00

Reklama
Další články z cdr.cz
Šéf chce slyšet, že používáte AI? Téměř polovina zaměstnanců si raději vymýšlí
Šéf chce slyšet, že používáte AI? Téměř polovina zaměstnanců si raději vymýšlí
Microsoft uklízí Windows 11: Verze bez otravných funkcí míří hlavně k vývojářům
Microsoft uklízí Windows 11: Verze bez otravných funkcí míří hlavně k vývojářům

Microsoft má vlastní recept na Windows 11 bez části rušivých prvků, Bingu ve Startu nebo agresivnějšího...

Na Marsu možná nebudeme vozit cihly ze Země. Vědci by chtěli stavět z bakterie
Na Marsu možná nebudeme vozit cihly ze Země. Vědci by chtěli stavět z bakterie

Budoucí obyvatelé Marsu možná nebudou muset vozit každý kilogram stavebního materiálu ze Země. Vědci...

AI píše o třetinu víc kódu. Jenže hotového softwaru nepřibývá
AI píše o třetinu víc kódu. Jenže hotového softwaru nepřibývá

AI agenti dokážou programátorům výrazně zrychlit práci. Nová studie ale ukazuje problém, který se v...

Vědci vytvořili materiál, který nedává smysl. Je až 10 000krát tužší než silikon
Vědci vytvořili materiál, který nedává smysl. Je až 10 000krát tužší než silikon

Nový materiál z NC State University spojuje vlastnosti, které běžně nejdou dohromady. Je mimořádně tuhý,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
cdr.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.