Sony se disků zbavuje, Nintendo couvat nebude. Hráči mají mít na výběr

Krabička na polici, uvnitř disk nebo cartridge a hra, kterou člověk skutečně drží v ruce. Ještě před pár lety naprostá samozřejmost. Teď se z fyzických her pomalu stává něco, za co musejí hráči bojovat. Nintendo ale alespoň prozatím ustupovat nechce.
Bill van Zyll, viceprezident a šéf Nintenda pro Latinskou Ameriku, v rozhovoru s brazilským tvůrcem Coelho no Japão řekl, že firma nemá v plánu fyzické hry opustit. „Víme, jak moc je fanoušci mají rádi,“ uvedl van Zyll. Nintendo podle něj nechce rozhodovat předem, který způsob distribuce je ten správný. Sleduje především to, co chtějí samotní zákazníci.
Sony už má datum. Nintendo zatím ne
Vyjádření přichází ve chvíli, kdy se u konkurence situace mění výrazně rychleji. Sony už v červenci oznámilo, že od ledna 2028 přestane vyrábět fyzické disky pro nové hry vydávané na konzole PlayStation. Starší tituly tím nezmizí a hry vydané před tímto termínem mohou dál existovat i na discích. Novinky od roku 2028 už ale mají mířit pouze do digitální distribuce.
Nejde přitom o vzdálený trend, který by se týkal jen několika menších vydavatelů. Grand Theft Auto VI vyjde 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S a Rockstar už potvrdil, že takzvaná fyzická verze nebude obsahovat žádný disk. V krabičce bude pouze kód pro stažení hry.
Pro hráče to znamená poměrně zvláštní situaci. Zaplatí za krabičku v obchodě, ale samotnou hru si stejně musí stáhnout z internetu. A právě GTA 6 může tento trend pořádně urychlit. Pokud jedno z největších herních vydání posledních let bez klasického disku bez problémů prodá miliony kopií, ostatní vydavatelé dostanou velmi silný argument, proč fyzická média dál nevyrábět.
Take-Two už navíc dlouhodobě upozorňuje, že drtivá většina jeho byznysu probíhá digitálně. Pro firmy je distribuce přes internet levnější, jednodušší a odpadá výroba nosičů, logistika i část nákladů spojených s maloobchodem.
Ani Nintendo už ale není úplně „fyzické“
Bylo by ovšem příliš jednoduché stavět Nintendo do role posledního zachránce klasických her. Switch 2 sice podporuje běžné cartridge, vedle nich ale Nintendo používá také Game-Key Cards. Ty vypadají jako klasická herní karta, jenže kompletní data hry na nich nejsou. Po vložení do konzole je nutné hru nejprve stáhnout. Karta pak slouží jako klíč a při hraní musí zůstat ve Switchi 2.
Je to stále o něco blíž tradiční fyzické kopii než obyčejný kód v krabičce. Kartu lze například předat nebo prodat dál. Pro sběratele, kteří chtějí mít skutečná herní data uložená přímo na médiu, to ale není totéž. Nintendo se tedy digitalizaci rozhodně nevyhýbá. Jen zatím nechce fyzickou možnost úplně odstranit.