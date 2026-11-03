Einsteinovy rovnice vydaly další tajemství. Nový objev mění pohled na černé díry

Více než sto let po zveřejnění obecné teorie relativity se ukazuje, že Einsteinovy rovnice stále nevydaly všechna svá tajemství. Fyzici Luca Comisso z Kolumbijské univerzity a Felipe A. Asenjo z chilské Universidad Adolfo Ibáñez popsali dosud neprozkoumaný mechanismus, při kterém se mění propojení struktur gravitačního pole a dochází k přenosu energie mezi gravitací a hmotou.
Studie nazvaná Reconnection of Gravitational Fields, kterou 28. října 2026 zveřejnil odborný časopis Physical Review D, představuje proces označovaný jako gravitační rekonexe. Překvapivé je především to, že vědci při jeho popisu využili princip známý ze slunečních erupcí.
Podobný proces stojí za mohutnými výbuchy na Slunci
Při slunečních erupcích dochází k takzvané magnetické rekonexi. Magnetické siločáry se přeskupují, čímž se uvolňuje nahromaděná energie a urychlují nabité částice. Výsledkem mohou být mimořádně energetické události, které ovlivňují i okolí Země.
Comisso a Asenjo zjistili, že matematicky podobný princip lze popsat také v gravitačním poli. Zatímco magnetické pole znázorňujeme pomocí siločar, v jejich formulaci gravitace vystupují dvourozměrné struktury označované jako gravitační plochy. Za určitých podmínek se jejich propojení může změnit, což ovlivňuje předávání energie mezi gravitačním polem a hmotou.
Nejde přitom o skutečné trhání prostoru nebo vznik fyzických otvorů ve vesmíru. Popsané plochy představují matematické struktury, které pomáhají zachytit chování zakřiveného časoprostoru.
Nový pohled na srážky černých děr
Objev by mohl najít uplatnění při zkoumání srážek černých děr. Během těchto extrémních událostí dochází k prudkým změnám zakřivení časoprostoru a vznikají gravitační vlny, které dokážou zachytit observatoře jako americká LIGO.
Nový matematický přístup umožňuje určit některá omezení vývoje gravitačního pole bez nutnosti podrobně vypočítat každý jednotlivý krok. To by mohlo vědcům pomoci lépe porozumět procesům, které doprovázejí slučování mimořádně hmotných objektů.
Má to ovšem zásadní háček. Gravitační rekonexe zatím nebyla pozorována v přírodě. Jde o teoreticky popsaný mechanismus vycházející z Einsteinových rovnic. Vědci proto musí teprve zjistit, zda skutečně probíhá při astronomických událostech a zda po sobě zanechává měřitelnou stopu.