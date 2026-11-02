Lidé přepisují životopisy, aby nevypadaly jako od AI

Životopis si necháte vylepšit umělou inteligencí, ale před odesláním ho raději přepíšete, aby nevypadal jako výtvor ChatGPT. Přesně do takové situace se dostávají lidé hledající zaměstnání. Zatímco uchazeči využívají AI k lepší prezentaci svých schopností, zaměstnavatelé dostávají stále podobnější životopisy a snaží se mezi nimi najít skutečně vhodného člověka.
Společnost Greenhouse zveřejnila 20. října 2026 výsledky průzkumu mezi více než 2 800 uchazeči ze Spojených států, Velké Británie, Irska, Německa a Austrálie. V americké části výzkumu přiznalo 39 % respondentů, že již upravili pracovní žádost, aby nepůsobila jako vytvořená umělou inteligencí. Dalších 21 % o tom uvažovalo. Mezi příslušníky generace Z dosáhl podíl těch, kteří text skutečně přepisovali, 63 %.
Životopis posíláte firmě, ale člověk ho nemusí ani vidět
Závažnější problém představuje samotný nábor. Napříč sledovanými zeměmi zažilo 81 % uchazečů během posledního roku odmítnutí, aniž by s nimi kdokoliv ze společnosti promluvil. Neznamená to automaticky, že je vyřadila AI, číslo však ukazuje, jak neosobní může hledání práce být.
„Poprvé, co si pamatuji, si ani jedna strana nemyslí, že nábor funguje,“ uvedla Sharawn Tipton, personální ředitelka Greenhouse. Podle ní uchazeči odesílají žádosti, na které často nepřichází odpověď, zatímco zaměstnavatelé procházejí množství prakticky nerozeznatelných životopisů upravených umělou inteligencí.
Pracovní pohovor už může vést samotná AI
Technologie pronikají také do pohovorů. Ve Velké Británii a Irsku absolvovalo podle Greenhouse během posledního roku 42 % dotázaných pohovor vedený AI. Z těchto účastníků pouze 57 % uvedlo, že jim takový rozhovor umožnil dobře předvést vlastní schopnosti.
Přitom 97 % britských a irských uchazečů by zaměstnavatelům rádo ukázalo něco, co se jim do běžné žádosti nevejde. Často jde o schopnost učit se a přizpůsobovat novým situacím.
Výsledky odhalují nepříjemný paradox. Technologie dokážou během několika sekund připravit profesionálně vypadající životopis, ale samotné firmy tím získávají stále méně informací o osobnosti uchazeče. A ten se následně snaží dokázat, že za dokonale formulovanými větami stojí skutečný člověk.