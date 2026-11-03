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Platíte si Spotify Premium? Nová funkce s umělou inteligencí vám to prodraží

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Spotify připravuje funkci, která umožní posluchačům vytvářet vlastní remixy známých skladeb pomocí umělé inteligence. Novinka má dorazit začátkem roku 2027. Hudebníci však budou mít poslední slovo a předplatitelé si připlatí.
Platíte si Spotify Premium? Nová funkce s umělou inteligencí vám to prodraží

Platíte si Spotify Premium? Nová funkce s umělou inteligencí vám to prodraží

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 02:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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