Umělá inteligence už pracuje i na oběžné dráze. Google ukázal, co dokáže

Google už nechce provozovat umělou inteligenci pouze v obřích datových centrech na Zemi. V rámci projektu Suncatcher zkouší, zda by výkonné počítačové čipy mohly pracovat přímo na oběžné dráze. A nyní má první skutečný výsledek. Jeho družice dokázala zpracovat požadavek pomocí AI a odeslat odpověď zpět na Zemi.
Google úspěch oznámil 30. října 2026. Výzkumníci poslali na družici jednoduchý úkol: model Gemma 4 měl napsat krátkou japonskou báseň haiku o pobytu ve vesmíru. Odpověď začínala slovy „Blue marble below“, tedy „Dole modrá planeta“. Báseň dorazila na pozemní stanici během přeletu nad norským souostrovím Špicberky.
Čtyři čipy a jedna báseň z oběžné dráhy
Experimentální družice vznikla ve spolupráci se společností Planet Labs a do vesmíru odstartovala 1. října na raketě SpaceX Falcon 9 v rámci mise Transporter-18. Na palubě nese čtyři speciální procesory TPU, které Google používá také ve svých pozemních datových centrech pro výpočty umělé inteligence.
Podle Travise Bealse, vedoucího pracovníka výzkumného týmu Googlu, jde o první odpověď AI vytvořenou na oběžné dráze pomocí TPU čipu datacentrové třídy. Výzkumníci následně vyzkoušeli další básnické úlohy i požadavky na technické informace o družici.
Úspěch má ovšem zásadní omezení. Přestože jsou na palubě čtyři procesory, současně může pracovat pouze jeden. Kvůli spotřebě energie a odvádění tepla je jeho provoz omezen přibližně na dvacet minut. O skutečném vesmírném datovém centru tak zatím nemůže být řeč.
Největším nepřítelem není vesmírné záření, ale také teplo
Google musí vyřešit problém, se kterým se pozemní datová centra potýkají úplně jinak. Ve vesmírném vakuu nelze čipy běžně ochlazovat prouděním vzduchu. Přebytečné teplo je nutné odvádět pomocí tepelných trubic a radiátorů, které energii vyzařují do okolního prostoru. Elektroniku navíc ohrožuje kosmické záření.
Přesto má vesmír lákavou výhodu. Vhodně umístěné družice mohou využívat téměř nepřetržité sluneční záření. Google proto počítá s celými skupinami družic, které by mezi sebou komunikovaly vysokorychlostními laserovými spoji.
Další důležitý experiment je naplánován na rok 2027, kdy chce společnost vyzkoušet dvě vzájemně propojené družice. První báseň z vesmíru tedy dokazuje, že výpočet funguje. Jestli dokáže Google provozovat umělou inteligenci na oběžné dráze dlouhodobě a ekonomicky, zůstává podstatně složitější otázkou.