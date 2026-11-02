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Reddit po 20 letech mění pravidla. Omezení prohlížení se možná dotknou i Čechů

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Reddit připravuje změnu, která může zásadně ovlivnit způsob používání této populární diskuzní platformy. Po více než dvaceti letech chce omezit přístup bez přihlášení. Důvodem nejsou jen reklamy, ale také ochrana obsahu před automatizovaným sběrem dat.
Reddit po 20 letech mění pravidla. Omezení prohlížení se možná dotknou i Čechů

Reddit po 20 letech mění pravidla. Omezení prohlížení se možná dotknou i Čechů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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