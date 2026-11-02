Reddit po 20 letech mění pravidla. Omezení prohlížení se možná dotknou i Čechů

Reddit byl dlouhá léta jedním z míst, kde stačilo otevřít odkaz a začít číst. Žádná registrace, žádné přihlašování. Právě to se ale má změnit. Generální ředitel společnosti Steve Huffman oznámil, že platforma postupně přejde na model, ve kterém bude hlavní část uživatelského prostředí přístupná přihlášeným návštěvníkům. První testování má proběhnout ještě během závěru roku 2026.
Změna je poměrně zásadní. Reddit funguje od roku 2005 a jeho diskuzní komunity, označované jako subreddity, se staly významným zdrojem zkušeností, návodů i uživatelských recenzí. Mnozí lidé přitom na platformu přicházejí pouze z internetových vyhledávačů, například když hledají řešení technického problému.
Reddit chce vědět, co čtete. Tvrdí však, že nepotřebuje znát vaši identitu
Huffman své rozhodnutí vysvětlil 29. října přímo na Redditu. Přihlášení podle něj umožní lépe doporučovat příspěvky, vyhledávat vhodné komunity a zobrazovat relevantnější reklamy. Současně zdůraznil, že společnost nepotřebuje znát skutečné jméno ani totožnost uživatele.
Významnou roli ovšem hrají také data. Reddit dlouhodobě řeší automatizované získávání příspěvků třetími stranami, mimo jiné pro využití v systémech umělé inteligence. Povinné přihlašování má nepovolené stahování obsahu zkomplikovat. Firma přitom hodlá pokračovat v licencování svých dat obchodním partnerům.
Do rozhodování vstupuje také pokles návštěvnosti z vyhledávačů. Podle informací zveřejněných při výsledcích za třetí čtvrtletí Reddit během října zaznamenával průměrný týdenní pokles návštěvnosti z vyhledávání o více než milion příchodů. Přihlášení uživatelé jsou navíc pro reklamní podnikání společnosti hodnotnější.
Co se změní pro běžné návštěvníky?
Úplné uzavření Redditu před nepřihlášenými uživateli zatím potvrzené není. Huffman výslovně uvedl, že úvodní stránka by měla zůstat dostupná a lidé přicházející přes vyhledávače nebo sdílené odkazy by měli mít možnost otevřít příslušný obsah.
Společnost zároveň připravila přepracovaný anonymní režim mobilní aplikace, který umožňuje prohlížení bez ovlivňování doporučení na přihlášeném účtu. V tomto režimu však nebude možné aktivně diskutovat. První testy proběhnou na vybraných trzích mimo Spojené státy. Konkrétní země Reddit dosud neoznámil, takže není jasné, zda se mezi nimi objeví také Česká republika, nicméně je pravděpodobné, že se tyto restrikce přesunou i na další kontinenty.