Smetanová bábovka: Jak ji upéct, aby byla vláčná i druhý den

je přesně ten typ Bábovka moučníku, který na stole působí nenápadně. Když se ale povede, mizí rychleji než nedělní káva. Tahle křehká smetanová bábovka stojí na jedné docela prosté věci navíc – na 33 % místo části běžné tekutiny – a právě díky ní smetaně ke šlehání není suchá ani druhý den. To už se o každé bábovce říct nedá.
Nejspíš proto, že bábovka se občas bere jako něco
samozřejmého. Jenže stačí malý přešlap a je z ní dusivý suvenýr k čaji. Tady je to jednoduché: nepřešlehat sníh z bílků a nepřetáhnout pečení. Jakmile špejle vyjde ven suchá, je hotovo. Není důvod to zbytečně prodlužovat. Bábovka má dle Wikipedie ve střední Evropě dlouhou tradici a podle přehledů o jejím původu patří mezi klasické třené či piškotové , které se pekly hlavně ve formě s typickým komínkem. Dává to smysl. Těsto se propeče moučníky rovnoměrně a člověk nemusí nic složitě vymýšlet. Recept na křehkou smetanovou bábovku
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme Suroviny na těsto 3 ks vejce 200 g cukru 1 špetka soli 200 ml smetany ke šlehání 33 % 250 g hladké mouky 20 g vanilkového cukru 1 lžička prášku do pečiva Čím vymazat a vysypat formu trochu másla na vymazání trochu mouky na vysypání Postup přípravy smetanové bábovky pro celou rodinu
1. Oddělíme
žloutky od bílků. Z bílků a špetky soli vyšleháme pevný sníh a na chvíli ho odložíme stranou. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Není bábovka jako bábovka: Křehká a chutná verze, která voní domovem a mizí rychleji než nedělní klid
2. Ve druhé míse vyšleháme
žloutky s cukrem do světlé pěny. Přilijeme smetanu ke šlehání a přisypeme vanilkový cukr.
3.
Hladkou mouku promícháme s práškem do pečiva a po částech ji zapracujeme do žloutkové směsi. Těsto bude hustší, s tím je potřeba počítat.
4. Nakonec po částech zlehka vmícháme
sníh z bílků. Nepřeháníme to, jen opatrně obracíme stěrkou, aby v těstě zůstal vzduch. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Není bábovka jako bábovka: Křehká a chutná verze, která voní domovem a mizí rychleji než nedělní klid
5. Formu na bábovku vymažeme
máslem a vysypeme moukou. Těsto do ní nalijeme, uhladíme a vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C.
6. Pečeme asi
35 minut. Ke konci uděláme test špejlí; pokud ji vytáhnete suchou, je hotovo. Pak necháme bábovku pár minut stát ve formě a teprve potom ji vyklopíme.
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TIP: Když chcete klasiku trochu oživit, odeberte část těsta, zamíchejte do ní lžíci kakaa a vytvořte mramorování. Je to starý trik, ale funguje pořád. Musí být ze smetany, nebo jde i jinak?
Jde to i s mlékem nebo s olejem, podobné hrnkové bábovky na tom ostatně běžně stojí. Právě
smetana ale dělá ten rozdíl, kvůli kterému má smysl tenhle recept péct. Těsto je jemnější a bábovka si drží vláčnost déle.
Pokud chcete výraznější chuť, můžete přidat trochu
citronové kůry, jak se to dělá u starších třených bábovek, nebo část těsta obarvit kakaem. A jestli řešíte, proč se někdy bábovka trhá při vyklápění, bývá za tím skoro vždycky špatně připravená forma nebo příliš brzké vyklopení. Pět až deset minut klidu po upečení udělá víc než všelijaké kuchařské pověry.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca