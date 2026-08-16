Syn Forejta dostal ve školce dotazník o tátovi. Šéfkuchař sdílel jeho odpovědi a nevěděl, jestli se má smát, nebo brečet

Přemek Forejt, porotce MasterChefa a šéfkuchař s letitou kariérou, sdílel na Instagramu fotografii vyplněného školkového pracovního listu. Syn Tristan v něm dostal za úkol popsat svého tátu, a výsledek je přesně ten typ rodičovského momentu, který člověka zasáhne z obou stran najednou. Některé odpovědi jsou k popukání, jiné překvapivě trefné. A dohromady vykreslují portrét, jaký by žádný novinářský rozhovor nedokázal.
Co přesně Tristan o tátovi napsal
Z dostupných přepisů sdíleného pracovního listu vyplývá několik položek. Tatínkovi je podle Tristana 15 let. Má šedé vlasy. Pracuje jako kuchař. A nejlépe umí vařit hranolky.
Podle profilu na webu TV Nova je Forejtovi ve skutečnosti 39 let. Rozdíl 24 let. Hranolky jako vrchol kuchařského umění člověka, který soutěžícím v televizi běžně vytýká nedostatečnou preciznost u složitých degustačních menu. A přesto profesi syn trefil naprosto přesně. Táta je kuchař. Žádný porotce, žádná celebrita, žádný influencer. Prostě kuchař.
Proč zrovna tohle dojme víc než běžný příspěvek celebrity
Školkové dotazníky o rodičích kolují internetem každý červen. Většinou pobaví na pár sekund a zmizí. Tenhle ale funguje jinak, protože odhaluje něco, co Forejt sám na svém profilu běžně neukazuje, totiž jak ho vnímá vlastní dítě, bez filtrů a bez režie.
Redakce VIPŽivot připomíná, že Forejt v rozhovorech opakovaně mluvil o tom, že po dotočení televizních pořadů věnuje čas rodině. Děti do kuchyně netlačí, jen jim rád ukáže, jak věci fungují, když samy projeví zájem. Jezdí s nimi na výlety, raduje se, když má všechny tři pohromadě. Tristanův dotazník tenhle obraz potvrzuje: doma není přísný porotce, ale táta, který vaří hranolky a má šedé vlasy. Dětská zkratka je přesnější než jakýkoli PR tým.
Výjimka, která neporušuje pravidla
Forejt a Eva Burešová si soukromí nejmladšího syna dlouhodobě hlídají. Burešová to na Instagramu vysvětlila jasně: Tristanova tvář je „jediné tajemství, které za nás nikdo nemůže vyzradit.“ Část sledujících jim to vyčítala, jiní je za to chválili. Na společných fotkách Tristan typicky stojí zády, má zakrytý obličej nebo je záběr oříznutý tak, aby ho nebylo poznat.
Když se v listopadu 2023 na veřejné akci Tristanova tvář poprvé zachytila před fotografy, Burešová ho instinktivně zakrývala. Dotazník ale tuhle hranici neporušuje. Neukazuje, jak Tristan vypadá. Ukazuje, jak přemýšlí. A to je zásadní rozdíl: sdílení synova pohledu na tátu, ne synovy identity.
Kdy dotazník vznikl a proč právě teď
Tristan William Forejt se narodil 15. srpna 2022. V červnu 2026 mu tedy bylo téměř čtyři roky, což přesně odpovídá popisu v sekundárním zdroji, který dotazník přepsal. Časově to sedí ke konci školkového roku a k období kolem Dne otců, přesně ten typ příležitosti, kdy školky podobné pracovní listy zadávají.
Přesný den, kdy Forejt dotazník na Instagram nahrál, ani to, zda šlo o příběh, nebo příspěvek do feedu, se z dostupných zdrojů nepodařilo ověřit. Podstatné ale je, že to udělal vůbec. U páru, který tři roky důsledně střežil každý záběr vlastního dítěte, je i fotka vyplněného papíru gestem důvěry.
Co o Forejtovi prozradí víc než rozhovor
Celý dotazník se dá číst jako nechtěný test: co si z tebe doma skutečně odnáší tvoje dítě? Forejt v televizi hodnotí, kritizuje, občas zvýší hlas. Doma je ale evidentně někým jiným, člověkem, kterého syn definuje věkem 15 let, šedivými vlasy a hranolkami. Žádný MasterChef, žádné kamery.
Patnáct let a hranolky. Lepší vizitku si šéfkuchař nemohl přát.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová