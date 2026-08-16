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Syn Forejta dostal ve školce dotazník o tátovi. Šéfkuchař sdílel jeho odpovědi a nevěděl, jestli se má smát, nebo brečet

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Dennívýzva
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Téměř čtyřletý Tristan zhodnotil tátu po svém: je mu 15 let, má šedé vlasy a nejlíp vaří hranolky.
Eva Burešová a Přemysl Forejt

Eva Burešová a Přemysl Forejt

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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