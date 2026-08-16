Jaký otec, takový syn: Jos a Max Verstappenovi

Johannes Franciscus „Jos“ Verstappen se narodil 4. března 1972 v nizozemském Montfortu. Se závoděním začal už v osmi letech na motokárách a velmi rychle se zařadil mezi největší talenty své generace. Během osmdesátých let získal několik nizozemských i belgických titulů a v roce 1991 se stal mistrem Evropy v motokárách. O dva roky později přešel do formulových monopostů, kde jeho vzestup pokračoval neuvěřitelným tempem. V roce 1993 vyhrál německou formuli 3 a také prestižní závod Masters of Formula 3 v Zandvoortu. Díky tomu na sebe upozornil.
Pro sezónu 1994 se stal testovacím jezdcem Benettonu, tehdejšího špičkového týmu, za který závodil mladý Michael Schumacher. Po vážné nehodě Jirkyho Juhaniho Lehta při předsezónních testech dostal Jos příležitost debutovat již při druhém závodě sezóny v Brazílii. Ve svém premiérovém roce několikrát ukázal slibnou rychlost a ve Velkých cenách Maďarska a Belgie dojel na třetím místě, čímž získal svá jediná dvě pódia ve formuli 1.
V následujících letech však jeho kariéra nikdy nenabrala očekávaný směr. Vystřídal týmy Simtek, Arrows, Tyrrell, Stewart a Minardi, většinou bez konkurenceschopné techniky. Přesto dokázal několikrát bodovat a byl považován za velmi rychlého jezdce, kterému často chybělo štěstí a stabilní zázemí. Nejslavnějším okamžikem jeho kariéry se paradoxně nestal závodní výkon, ale dramatický požár při tankování během Velké ceny Německa 1994, ze kterého vyvázl jen s lehkými popáleninami.
Poslední kompletní sezonu absolvoval v roce 2003 ve stáji Minardi. Poté se z F1 stáhl a začal se věnovat vytrvalostním závodům i výchově svého syna Maxe. Právě zde začal vznikat jeden z nejvýraznějších příběhů moderní formule 1. Jos se stal Maxovým trenérem, manažerem i největším kritikem. Metody Verstappena staršího byly často označovány za mimořádně tvrdé. Max později přiznal, že jejich vztah nebyl vždy jednoduchý, zároveň opakovaně uvedl, že právě otcovy nároky z něj udělaly závodníka schopného uspět na nejvyšší úrovni.
Max Emilian Verstappen se narodil 30. září 1997 v belgickém Hasseltu. Jeho matkou je bývalá úspěšná motokárová závodnice Sophie Kumpen, díky čemuž pochází ze závodnické rodiny z obou stran. Přestože se narodil v Belgii, závodí pod nizozemskou vlajkou a od útlého věku byl připravován na kariéru profesionálního závodníka.
Na motokárách začal závodit již ve čtyřech letech a velmi rychle dominoval téměř každé kategorii, do které nastoupil. Získal řadu nizozemských, belgických i evropských titulů a v roce 2013 ovládl hned několik mezinárodních šampionátů. V roce 2014 přeskočil většinu tradiční formulové cesty a absolvoval jedinou sezónu ve formuli 3. V šampionátu skončil třetí, přesto zaujal mimořádnou rychlostí.
Ještě před dovršením osmnácti let podepsal smlouvu s Red Bullem a pro sezónu 2015 získal závodní sedačku u Toro Rosso. Ve Velké ceně Austrálie se stal nejmladším jezdcem historie formule 1. Během své první sezóny pravidelně předváděl odvážné předjížděcí manévry a skvělou rychlost. Díky tomu si vysloužil pověst jednoho z největších talentů moderní éry.
Po pouhých čtyřech závodech v roce 2016 byl povýšen do hlavního týmu Red Bullu místo Daniila Kvjata. Hned při svém debutu za nový tým senzačně vyhrál Velkou cenu Španělska a stal se nejmladším vítězem závodu F1 v historii. V následujících letech bojoval o vítězství, ale technická převaha Mercedesu mu nedovolovala reálně pomýšlet na titul mistra světa.
Zlom přišel v roce 2021. Verstappen během celé sezóny sváděl tvrdý souboj s Lewisem Hamiltonem. Oba jezdci několikrát kolidovali a do posledního závodu v Abú Zabí vstupovali se stejným počtem bodů. Kontroverzní závěr po výjezdu safety caru umožnil Verstappenovi v posledním kole předjet svého soupeře z Mercedesu a získat svůj první titul mistra světa. Finále sezóny vyvolalo rozsáhlé debaty o práci ředitelství závodu a vedlo k významným změnám ve fungování FIA.
Od roku 2022 však o jeho úspěchu nebylo pochyb. Po zavedení nových technických pravidel měli rudí býci nejrychlejší vůz na startovním roštu a Verstappen toho dokonale využil. Roky 2022 a 2023 ovládl s rekordním počtem vítězství, přičemž v roce 2023 vytvořil hned několik dalších historických zápisů, včetně deseti vítězství v řadě a devatenácti triumfů během jediné sezóny. Svou převahu potvrdil také ziskem čtvrtého titulu mistra světa v roce 2024, kdy dokázal odolat sílící konkurenci McLarenu.
Na rozdíl od svého otce se Maxovi podařilo naplnit obrovský potenciál, který v rodině Verstappenových dlouhá léta dřímal. Zatímco Jos byl považován za talent, jenž nikdy nedostal vůz schopný bojovat o mistrovský titul, Max se zařadil mezi nejúspěšnější jezdce historie formule 1. Verstappenovi se tak stali dalším otcem a synem, kteří oba závodili ve F1, ačkoliv mistrovský titul získal pouze mladší z nich. Přesto Jos sehrál v Maxově kariéře zcela zásadní roli. Bez jeho vedení a nekompromisního přístupu by se zřejmě nikdy nezrodil jeden z nejlepších jezdců moderní éry formule 1.