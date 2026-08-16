Jak na cuketový tatarák, který si zamilujete i bez masa

Cuketa je teď skoro všude. Receptů na ni se v posledních týdnech vyrojilo tolik, že člověk má chvíli pocit, že z ní jde udělat úplně všechno. A u verzí pro ty, kdo nejedí maso, se hodně často vrací cuketový tataráček. Je levný, umí zasytit víc, než by se čekalo, a hlavně po osolení a vymačkání cukety nezůstane rozměklý. Má chuť, drží tvar a na opečené topince funguje překvapivě dobře. Cibule, česnek i tataráková linka v něm vystoupí docela zřetelně.
Tatarák si navíc každý upraví po svém. Někdo přidá víc kečupu, jiný sáhne po větší dávce worcesteru nebo hořčice. Mně se osvědčilo cuketu nastrouhat nahrubo i se slupkou, posolit ji a nechat asi 20 minut vypotit. Pak ji vymačkat opravdu důkladně, bez zbytečného spěchu. Tady se rozhoduje skoro všechno.
Můj tip: Cibuli s česnekem po krátkém orestování nechte vychladnout. Když se vmíchají ještě teplé, směs přijde o svěžest a chuť se zbytečně rozjede do tepla. Cuketa umí víc než jen placičky
Cuketový tataráček není žádná novinka posledních týdnů. V domácích verzích se objevuje už delší dobu a princip bývá pořád podobný:
cuketa, cibule, česnek a výrazné dochucení po vzoru klasického tataráku. Někde se přidává sójová omáčka a sladká paprika, jinde zase kečup, worcesterová omáčka a hořčice. Recept bez pevných mantinelů, ale zároveň praktický. Z obyčejné zeleniny udělá něco, co na topince obstojí bez potíží. Recept na svěží cuketový tataráček
Doba přípravy: 35 minut Odpočinek cukety: 20 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 1 větší cuketa 1 menší bílá nebo červená cibule 2 až 3 stroužky česneku 1 lžíce másla 1 lžička soli 2 lžičky kečupu 1 lžíce plnotučné hořčice 1 lžička worcesterové omáčky 1 lžička sójové omáčky 1 lžička mleté sladké papriky 1/4 lžičky mletého pepře 4 až 6 krajíců chleba na topinky 1 lžíce oleje na opečení chleba Postup přípravy domácího tataráku z cuket
1. Cuketu omyjte, odkrojte konce a nahrubo ji nastrouhejte i se slupkou. Pokud má větší semena, klidně vyřízněte vodnatý střed.
2. Nastrouhanou cuketu promíchejte se solí a nechte ji asi 20 minut stát v sítu nebo v plátně. Pustí přebytečnou vodu a směs pak nebude řídká.
3. Mezitím nakrájejte cibuli na drobné kostičky a česnek nasekejte nebo prolisujte. Na pánvi rozehřejte máslo a cibuli na něm pozvolna opečte do sklovita, asi 4 až 5 minut.
4. Přidejte česnek a restujte už jen krátce, zhruba 30 sekund. Nesmí zhnědnout, jinak zhořkne. Pánev odstavte a směs nechte vychladnout.
5. Cuketu důkladně vymačkejte přes čisté plátno, utěrku nebo jemné síto. Tenhle krok nepřeskakujte. Čím víc vody dostanete ven, tím lepší bude konzistence.
6. Vymačkanou cuketu dejte do mísy a přidejte vychladlou cibuli s česnekem. Vmíchejte kečup, hořčici, worcesterovou omáčku, sójovou omáčku, sladkou papriku a pepř. Všechno promíchejte a ochutnejte
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7. Pokud máte rádi výraznější chuť, přidejte trochu worcesteru nebo špetku papriky. Směs má být pikantní, ale ne přesolená.
8. Hotový cuketový tataráček dejte alespoň na 10 minut do lednice. Chutě se propojí a směs trochu zpevní. Foto: Cooky.cz, Hotový tataráček odložíme na chvíli do lednice.
9. Chléb nakrájejte na krajíce a opečte ho na pánvi s trochou oleje nebo nasucho v troubě při 200 °C, asi 6 až 8 minut. Topinky mají být křupavé, ne tvrdé.
10. Cuketový tataráček podávejte na teplých topinkách, případně posypte jemně nakrájenou cibulkou. Nejlepší je čerstvý, ale v uzavřené nádobě vydrží v lednici do druhého dne. Rady a tipy z domácí kuchyně Jestli chcete jemnější výsledek, po vymačkání cuketu ještě lehce překrájejte nožem. Na topince pak drží lépe. Pokud je směs i po vymačkání moc vlhká, nechte ji ještě pár minut stát v sítu. U cukety se to stává, každá pustí vodu trochu jinak. Na slavnostnější podání přidejte k topince kyselou okurku. K téhle chuti sedí velmi dobře. Pokud chcete chuť ještě o něco kulatější, potřete horkou topinku jen lehce rozpůleným stroužkem česneku a teprve potom na ni navršte cuketový tataráček. Není nutné to přehánět, ale tenhle jemný česnekový dotek funguje dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková