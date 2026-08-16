Vepřová panenka s pepřovou omáčkou: Jednoduché slavnostní jídlo s chutí luxusní restaurace

Znáte pepřovou omáčku? Občas slýchám poznámky typu: “proč ten pepř z omáčky nevyhodíš?”. Jenže právě to je podstata celé věci. Použít se má nakládaný pepř, který v omáčce změkne a není tak ostrý. Hotovo je navíc poměrně rychle, maso zůstane šťavnaté a smetanová omáčka se zeleným pepřem z obyčejného oběda udělá jídlo s úplně jiným výrazem. U nás se k ní nejčastěji dělají pečené brambory a talíře se většinou dojí až do poslední lžičky.
U tohohle jídla je hlavně potřeba pohlídat pár drobností.
je jemné maso a byla by Panenka škoda ji vysušit. Proto ji nejdřív krátce opeču a pak nechám dojít ještě chvíli v troubě, nejraději zabalenou v alobalu. Tenhle postup se mi doma osvědčil asi nejvíc.
Můj tip zní: Maso po upečení hned nekrájejte. Stačí pár minut nechat ho stranou a je to poznat už při prvním soustu. Pepřová omáčka patří k panence skoro stejně jako brambory
Vepřová panenka patří k nejjemnějším částem , a právě proto jí sedí omáčka, která ji nepřebije. Smetanová pepřová omáčka funguje dobře: dodá šťávu, lehkou pikantnost a maso nechá vyniknout. V několika receptech, z nichž jsem vycházela, se opakuje podobný základ: vepřového masa smetana ke šlehání, máslo, pepř a trochu vína. Někde je použitý zelený nakládaný pepř, jinde čerstvě drcený černý. Recept na šťavnatou vepřovou panenku s pepřovou omáčkou
Počet porcí: 4 porce Celkový čas: cca 40 minut Ingredience pro přípravu 600 g vepřové panenky 1 lžíce dijonské hořčice 1 lžíce oleje 1 lžička soli 1/2 lžičky čerstvě mletého černého pepře 2 lžíce másla 50 ml bílého vína 250 ml smetany ke šlehání 33% 2 lžíce nakládaného zeleného pepře 800 g brambor 1 lžíce oleje na brambory 1 špetka soli na přílohu Postup přípravy vepřové panenky v pepřové omáčce
1. Troubu předehřejte na
175 °C. Brambory oloupejte, nakrájejte na menší kusy, promíchejte s olejem a solí a dejte je péct na plech. Budou potřebovat asi 30 až 35 minut, podle velikosti.
2.
Vepřovou panenku očistěte od blan a osušte papírovou utěrkou. Osolte ji, opepřete a potřete dijonskou hořčicí. Tenká vrstva hořčice masu sedí a pomůže i chuti omáčky.
3. Na pánvi rozehřejte
olej a panenku ze všech stran krátce opečte. Stačí pár minut, jen aby se maso zatáhlo a chytlo barvu. V tu chvíli ho není potřeba propéct až do středu.
4. Opečenou panenku přendejte do zapékací misky nebo na menší plech. Vložte ji do trouby a dopékejte
12 až 15 minut. Pokud máte menší kus masa, držela bych se spíš spodní hranice. Mezitím připravte pepřovou omáčku
5. Do pánve po mase dejte
máslo, nechte ho rozpustit a přilijte bílé víno. Vařečkou uvolněte přípečky ze dna, právě tam je spousta chuti.
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6. Přidejte
zelený pepř a krátce ho prohřejte. Pak vlijte smetanu a na mírném plameni nechte omáčku několik minut probublávat, dokud lehce nezhoustne. Kdo chce výraznější chuť, může část pepře lehce rozmáčknout.
7. Upečenou
panenku vyndejte z trouby a nechte ji 5 minut odpočívat. Je to malý krok, ale udělá hodně. Maso si uvnitř lépe podrží šťávu.
8. Panenku nakrájejte na silnější medailonky. Šťávu, která z masa při odpočinku vyteče, klidně vraťte do
omáčky. Byla by škoda ji vylít.
9. Na talíř dejte
pečené brambory, vedle plátky masa a přelijte je pepřovou omáčkou. Podávejte hned, dokud je maso teplé a omáčka ještě krásně krémová. Pokud něco zbude, uložte to do lednice a snězte nejlépe do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Vepřová panenka s pepřovou omáčkou Rady a tipy redakce k vepřové panence s pepřovkou Panenku nenechávejte v troubě zbytečně dlouho. Právě krátké pečení je důvod, proč zůstane jemná. Jestli máte rádi výraznější omáčku, přidejte vedle zeleného pepře i trochu čerstvě drceného černého. Víno se dá vynechat, ale s ním má omáčka kulatější chuť a není tak těžká. Pokud chcete panenku nakrájet opravdu pěkně a bez třepení, použijte dlouhý ostrý nůž a krájejte ji až po krátkém odpočinku. Horké maso je měkčí a při uspěchaném krájení z něj zbytečně vyteče šťáva.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková