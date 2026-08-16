Rolky z kuřecích prsou a vepřové krkovičky s bramborovou kaší: Dvě jídla při jednom vaření

Když potřebuju uvařit něco, co na talíři působí slavnostně, ale v kuchyni mě to nesežere zaživa, sahám po těchto kuřecích rolkách. Jedna verze je klasická, se šunkou a Eidamem, druhá je výraznější – s N ivou a Herkulesem. K nim dávám jemnou z horkého mléka a másla. Výhoda je i v tom, že stejný postup funguje pro vepřové maso, takže si doma bez problémů připravíte dvě oblíbené varianty najednou. bramborovou kaši
Když je chuť spíš na jemnější jídlo, dělám víc rolek se
šunkou a sýrem. Když má být oběd ostřejší, přidám , kousek Herkulesu a do těchhle rolek i Nivu špetku chilli. Osvědčilo se mi krátké zpevnění v mrazáku. Rolky pak líp drží tvar a trojobal na ně chytá znatelně lépe. Každý si zkrátka vybere podle sebe.
Můj tip: Pokud připravujete kuřecí i vepřové rolky současně, označte si je párátkem nebo je v pekáčku oddělte na dvě strany. U servírování to ušetří zbytečné přehrabování, hlavně ve chvíli, kdy má doma každý trochu jinou představu o tom, co je lepší. Proč rolky nejdřív osmažit a pak dopéct
V domácí kuchyni tenhle postup funguje dobře. Krátké
ve větším množství oleje udělá na povrchu smažení pevnou a zlatavou krustu, takže náplň zůstane uvnitř a maso se nerozjíždí. Následné dopečení v troubě při 180 °C pak zajistí, že budou rolky hotové i uprostřed, ale zvenku se nespálí. Recept na domácí kuřecí rolky se šunkou, sýrem a nivou
Počet porcí: přibližně 8 rolek plus příloha Ingredience pro přípravu Suroviny na kuřecí rolky 1 kg kuřecích prsou plátky vepřové krkovičky nebo kotlety 200 g šunky 200 g eidamu 100 g salámu Herkules 100 g nivy sůl podle chuti černý pepř podle chuti mleté chilli podle chuti Z čeho udělat poctivý trojobal hladká mouka podle potřeby 5 vajec trocha mléka špetka soli strouhanka podle potřeby olej na smažení Na bramborovou kaši asi 1,5 kg syrových brambor sůl podle chuti 60 g másla 350 ml horkého mléka zelenina na oblohu podle chuti čerstvé bylinky na dokončení Postup přípravy rolek z kuřecího masa
1.
Kuřecí prsa rozkrojte a rozklepejte na tenčí pláty. Pokud děláte i vepřovou verzi, připravte stejně také krkovičku, případně kotletu. Maso osolte a opepřete, u rolek s nivou přidejte ještě trochu mletého chilli. Zdroj: Lída Novotná, Kuřecí prsa a vepřovou krkovičku si nakrájíme a naklepeme.
2. Na část plátků položte
šunku a eidam. Na druhou část dejte kousek nivy a pár tenkých plátků Herkulesu. Náplň nepřehánějte, jinak se budou rolky špatně zavírat. Zdroj: Lída Novotná, Naplněné rmaso srolujeme do rolek.
3. Maso pevně zarolujte. Každou rolku potom zabalte do
fólie, aby držela tvar. Tady není moc kam spěchat, pečlivost je znát.
4. Zabalené rolky dejte asi na
1 hodinu do mrazáku. Nejde o úplné zmrazení, jen o zpevnění. Díky tomu se pak mnohem lépe obalují a nerozevírají. Zdroj: Lída Novotná, Rolky zabalíme do folie a uložíme na hodinu do mrazáku.
5. Mezitím si připravte trojobal. Do jedné misky nasypte
hladkou mouku, do druhé rozšlehejte 5 vajec s trochou mléka a špetkou soli, do třetí nasypte strouhanku.
6. Rolky vyjměte z fólie a obalte klasicky v
mouce, vejcích a strouhance. Pak je ještě jednou vraťte do vajec a znovu do strouhanky. Dvojitý obal je u plněných rolek sázka na jistotu. Zdroj: Lída Novotná, Rolky rozbalíme a obalíme v trojobalu.
7. Ve vyšší pánvi rozehřejte větší množství
oleje. Rolky smažte pomalu asi 15 minut, průběžně je otáčejte, aby byly ze všech stran dozlatova. Plamen držte spíš střední až nižší. Zdroj: Lída Novotná, Rolky osmažíme do zlatova a dopečeme v troubě. Troubu předehřejte na 180 °C
8. Předsmažené rolky přendejte do pekáčku vyloženého
pečicím papírem, shora je lehce přikryjte dalším kusem papíru a dopékejte ještě 20 minut.
9. Zatímco se rolky dopékají, oloupejte a nakrájejte
brambory. Uvařte je v osolené vodě doměkka, což trvá přibližně 20 až 25 minut. Zdroj: Lída Novotná, Brambory uvaříme a připravíme bramborovou kaši.
10. Slité brambory rozmačkejte s
máslem a postupně zašlehejte horké mléko. Kaše je pak jemná a hladká. Dosolte ji podle chuti.
11. Hotové rolky nechte dvě minuty odpočinout a pak je krájejte šikmo nebo podávejte vcelku. Servírujte je s
bramborovou kaší, zeleninovou oblohou a nasekanými bylinkami. Zbytky uložte do lednice a snězte ideálně do druhého dne. Zdroj: Lída Novotná, Hotové rolky podáváme s bramborovou kaší a zeleninovou oblohou. Rady z domácí kuchyně ke dvěma druhům masových rolek
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Zdroj a foto: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem , částečně upraveno AI Lída Novotná