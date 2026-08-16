Tyto hodinky z dob Husáka se dnes prodávají za 75 000 Kč. Kdo má původní pouzdro, dostane ještě mnohem více

Dnes tyto nenápadné mechanické stopky z přelomu 60. a 70. let zažívají neuvěřitelný návrat. Sběratelé jsou za ně v aukcích připraveni okamžitě vyplatit na ruku bezmála sto tisíc korun. Přitom stačí drobná chyba a z vysněného pokladu se může stát bezcenná finanční past. Poznáte, zda máte doma ten správný kousek?
Švýcarský klenot, který dráždil smysly v dobách normalizace
Řeč je o legendárních švýcarských chronografech Certina Chronolympic, konkrétně o vzácné referenci Ref. 8501 503 vyráběné v letech 1968 až 1972. V tehdejším socialistickém Československu byly tyto hodinky prakticky zjevením. Zatímco běžný občan nosil na zápěstí domácí Primky, tito robustní oceloví krasavci s trojicí subciferníků a tachymetrickou stupnicí představovali absolutní vrchol hodinářského umění, který si mohl dovolit jen málokdo. Kdo je tehdy vlastnil, byl králem ulice. Hodinky s průměrem pouzdra 38 mm a výškou 43,5 mm dokonale ztělesňovaly tehdejší sportovní eleganci a touhu po svobodě.
Dokonalé inženýrství a nadčasový design
Historie značky Certina z malebného švýcarského Grenchenu je protkána touhou po maximální odolnosti a přesnosti. Modelová řada Chronolympic byla navržena tak, aby vydržela i ty nejnáročnější sportovní výkony. Skutečné kouzlo se však skrývá uvnitř ocelového pouzdra. Běží tam totiž legendární kalibr Certina 29-062, jehož základem je slavný strojek Valjoux 726 s ručním nátahem a dvousloupcovým kolem. Mezi českými sběrateli a na inzertních serverech se sice často traduje mýtus, že tyto hodinky pohání starší verze Valjoux 72 (nebo dokonce neexistující kalibr Valjoux 728, jak občas mylně uvádějí bulvární weby), ale pravda je mnohem zajímavější. Modernější verze 726 totiž pracovala na vyšší frekvenci 21 600 kmitů za hodinu, což hodinkám zajišťovalo mimořádnou přesnost.
Jak poznat, že držíte v ruce poklad za desítky tisíc?
Pokud doma takové hodinky objevíte, nepropadejte hned bezhlavému jásotu a raději se proměňte v detektiva. Rozhodující je totiž každý detail. Sběratelé nejvíce oceňují původní, nikdy neleštěné ocelové pouzdro s ostrými hranami. Velkým plusem je také originální ocelový tah od renomovaného švýcarského výrobce NSA s typickou odpruženou sponou. Jakékoli neoriginální díly, jako je obyčejná korunka bez loga nebo poškrábaný ciferník, cenu drasticky snižují.
Jak potvrzuje i odborník z oboru: „U vintage chronografů z přelomu 60. a 70. let rozhoduje o ceně absolutní originalita a stav kovového pouzdra. Jakýkoli necitlivý zásah, jako je přeleštění hran pouzdra lešticím kotoučem, výměna původní značené korunky za univerzální díl nebo poškození ciferníku vlhkostí, sráží sběratelskou hodnotu klidně o 50 % dolů. Původní ocelový tah NSA s odpruženou sponou má sám o sobě hodnotu kolem 10 000 Kč, protože se dnes extrémně špatně shání.“
Pokud tedy doma podobný chronograf najdete, rozhodně ho neodnášejte do prvního bazaru ani ho nenechávejte neodborně renovovat. U vzácných kusů může o výsledné ceně rozhodovat jediný detail a zachovalý, kompletní exemplář se může na trhu pohybovat v řádu desítek tisíc korun. Než hodinky nabídnete k prodeji, vyplatí se jejich původ, referenci i stav ověřit u zkušeného hodináře nebo specializovaného aukčního domu – právě tam se totiž může ukázat, zda máte doma obyčejné staré hodinky, nebo skutečný sběratelský poklad.
Zdroje článku: Certina Chronolympic - VintageCERTINAs, Men's Pre-owned Certina Chronolympic 8501 503 Vintage 1972 | Creative Watch Co, FS: 25 different NSA vintage bands 1960s/70s Swiss Made NOS, Certina Argonaut Chronograph - VintageCERTINAs, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová