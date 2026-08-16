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Klasika sladké české kuchyně: Rýžový nákyp s meruňkami a broskvemi

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Rýžový nákyp patří mezi ta jídla, která se v české kuchyni předávají z generace na generaci - a není divu. Spojuje jednoduchost přípravy s poctivou sytostí a lze ho upéct prakticky s jakýmkoli ovocem, co máte po ruce. Tento recept staví na kulatozrnné rýži pomalu vařené v mléce, nadýchaném sněhu z bílků a čerstvých meruňkách s broskví. Výsledek? Jemný, zlatavě propečený nákyp, který zvládne připravit každý.
Rýžový nákyp s ovocem, který nadchne celou rodinu

Rýžový nákyp s ovocem, který nadchne celou rodinu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Rýžový nákyp s ovocem, který nadchne celou rodinu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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