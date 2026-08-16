Klasika sladké české kuchyně: Rýžový nákyp s meruňkami a broskvemi

patří k jídlům, která se v českých domácnostech drží už dlouho. Není na něm nic složitého, zasytí a dá se upéct s Rýžový nákyp jakýmkoli ovocem, které zrovna máte doma. Tenhle recept vychází z kulatozrnné rýže vařené pomalu v mléce, zlehka ji provoní sníh z bílků a navrch přijdou a meruňky broskve. Výsledek je jemný, lehce zlatý a zvládne ho i ten, kdo s podobným sladkým obědem teprve začíná. Kulatozrnná rýže v nákypu: Proč na druhu rýže opravdu záleží
Rýže patří mezi nejrozšířenější obiloviny na světě a v nákypu má jasnou úlohu. Jenže ne každá se hodí stejně. Kulatozrnná rýže při vaření pustí víc škrobu než dlouhozrnná, a právě díky tomu je výsledná hmota krémová, měkká, skoro až pudinková. Přesně tohle u nákypu funguje. Pokud ale máte jen dlouhozrnnou, bát se toho nemusíte taky.
Obecně jde o
lehce stravitelnou potravinu s nízkým obsahem tuku. Obsahuje vitamíny skupiny B, které podporují správnou činnost nervové soustavy, a dodává rychle využitelnou energii z komplexních sacharidů. Když k ní přidáte čerstvé – třeba meruňky s obsahem ovoce betakarotenu a draslíku nebo broskve s vitamínem C – vznikne pokrm, který chutná jako něco navíc, ale přitom má i svou výživovou stránku. Recept na rodinný rýžový nákyp s ovocem
Ingredience pro přípravu Kulatozrnná rýže – 300 g Plnotučné mléko – 1 litr (rozdělené na dvě části po 500 ml) Vejce – 3 ks (oddělte žloutky a bílky) Máslo – 25 g (plus trochu na vymazání pekáče) Moučkový cukr – 20 g Vanilkový cukr – 1 sáček (8 g) Sůl – špetka Meruňky – 3–4 ks (nebo podle chuti) Broskev – 1 ks Postup přípravy nadýchaného rýžového nákypu
1. Rýži nasypte do hrnce, zalijte
500 ml mléka a přidejte špetku soli. Na středním plameni začněte vařit a míchejte průběžně.
2. Jakmile rýže část mléka vsákne, přilévejte po menších dávkách zbylých
500 ml mléka. V podstatě podobně jako u rizota. Míchejte tak, aby se nic nepřichytilo ke dnu.
3. Vařte, dokud rýže nezměkne a nevznikne hustší hmota, která připomíná kaši. Zabere to zhruba
25 – 30 minut.
4. Hrnec odstavte. Do ještě teplé, ne však vroucí rýže vmíchejte
máslo, moučkový cukr a vanilkový cukr.
5. Přidejte
3 žloutky a dobře promíchejte, aby vznikla hladká směs bez hrudek.
6. Meruňky i broskev omyjte, vypeckujte a nakrájejte na menší kousky. Ovoce zapracujte do rýžové hmoty.
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7. Troubu předehřejte na
180 °C (horkovzduch 160 °C).
8. Ze
3 bílků vyšlehejte tuhý sníh. Nejprve pomalu, pak můžete přidat. Hotový sníh drží pevné špičky na metlách.
9. Sníh lehce vmíchejte do rýžové směsi. Nejlépe po třetinách, tahy zdola nahoru. Tohle je chvíle, kdy nákyp získá lehkost, a byla by škoda ji utlouct.
10. Pekáč vymažte máslem. Přesuňte do něj směs a povrch srovnejte stěrkou.
11. Pečte v předehřáté troubě asi
40 minut, než povrch zezlátne a střed zpevní. Foto: Cooky.cz, Rýžový nákyp s ovocem, který nadchne celou rodinu
12. Nechte krátce vychladnout a podávejte. Dobře chutná teplý i druhý den studený z lednice.
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Meruňky s broskví fungují velmi dobře. Meruňky se při pečení částečně rozpadnou a v nákypu udělají přirozeně sladká místa. Recept ale snese i jiné ovoce. Švestky, hrušky, jablka se skořicí nebo v zimě kompotované ovoce, když čerstvé zrovna není, to všechno obstojí.
Chcete křupavější povrch? Před pečením posypte nákyp lžící třtinového cukru. Při použití kompotovaného ovoce ho nechte dobře odkapat. Přebytečná šťáva by směs zbytečně rozmělnila. Studený nákyp z lednice se hodí i jako snídaně. Lze ho doplnit trochou ovocného pyré nebo bílého jogurtu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Wikipedie, Healthline, částečně upraveno AI, Renata Malíková