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Rozložení kláves na mobilu navrhl muž z roku 1873. Nikdo to za tu dobu neměl odvahu změnit

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Christopher Latham Sholes navrhl v roce 1873 rozložení kláves, které dnes funguje na smartphonu. Za více než 150 let se neprosadilo jiné.
Gboard klávesnice na Android telefonu

Gboard klávesnice na Android telefonu

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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