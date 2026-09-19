Česnek před výsadbou: domácí moření pro zdravou úrodu

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Česnek před výsadbou: domácí moření pro zdravou úroduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Asi víte, že k výsadbě byste měli použít pouze stroužky, které jsou zdravé. Prohlédněte je proto předem – hledáte především známky plísně, hniloby nebo podezřelých skvrn. Pokud si nejste jistí, že je stroužek v pořádku, raději ho vyřaďte. Nemocné stroužky nepoužívejte ani do mořidel – ta fungují jako ochrana před problémem, nikoli jako lék. Nepočítejte tedy s tím, že namořením nemocný stroužek zachráníte.
Česnek
Zdroj: Pixabay
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