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Řidičák z umělé inteligence úředníky neoklamal. Muži z České Lípy hrozí stíhání

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Muž z České Lípy se pokusil získat kartu řidiče do tachografu pomocí padělaného řidičského průkazu, který nechal vytvořit umělou inteligencí. Úředníci však falzifikát okamžitě odhalili. Místo nové práce tak muže kvůli podvodu čeká trestní stíhání.
Řidičák z umělé inteligence úředníky neoklamal. Muži z České Lípy hrozí stíhání

Řidičák z umělé inteligence úředníky neoklamal. Muži z České Lípy hrozí stíhání

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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