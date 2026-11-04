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Frýdlant má nové vedení. Starostou je Jiří Stodůlka, místostarostou Martin Roušal

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Novým starostou Frýdlantu byl ve středu 4. listopadu na ustavujícím zastupitelstvu zvolen dosavadní místostarosta města Jiří Stodůlka, na post místostarosty pak Martin Roušal. Oba z uskupení Frýdlant pro všechny, které ve Frýdlantu komunální volby vyhrálo. Rada zůstává sedmičlenná.
Frýdlant má nové vedení. Starostou je Jiří Stodůlka, místostarostou Martin Roušal

Frýdlant má nové vedení. Starostou je Jiří Stodůlka, místostarostou Martin Roušal

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 23:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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