Frýdlant má nové vedení. Starostou je Jiří Stodůlka, místostarostou Martin Roušal

Starosta, místostarosta i členové rady byli zvoleni tajnou volbou.
Komunální volby vyhrálo ve Frýdlantu nové politické uskupení Frýdlant pro všechny, které získalo díky podpoře voličů osm mandátů z jednadvaceti. Druhé skončilo se čtyřmi mandáty uskupení ANO 2011 SOS pro Frýdlant a nezávislí, po třech místech v zastupitelstvu přiřkli voliči uskupení Místní a SLK a stejně tak ODS. Frýdlant sobě získal dvě zastupitelská křesla a Nezávislí pro Frýdlant jedno. Poslední kandidující strana, SPD, žádné místo v zastupitelstvu nezískala.
Koalici složila tři uskupení – Frýdlant pro všechny, Místní a SLK a Nezávislí pro Frýdlant. V opozici tak skončila dosud vládnoucí ODS a dosavadní starosta Dan Ramzer ve své funkci po dvaceti letech skončil. Uskupení ANO 2011, SOS pro Frýdlant a nezávislí a Frýdlant sobě jsou opět opoziční.
Jiří Stodůlka už pozici starosty ve městě zastával
Nový starosta města Jiří Stodůlka byl dlouholetým členem ODS ve Frýdlantu. Loni ale stranu pro jiný názor na její směřování a vzájemnou komunikaci opustil a založil nové politické uskupení Frýdlant pro všechny. To dokázalo ve volbách voliče výrazně oslovit, získalo více než třetinu všech křesel v zastupitelstvu.
Přestože Jiří Stodůlka, který je zastupitelem města nepřetržitě od roku 2006, působil od listopadu 2014 ve vedení města především na pozici místostarosty, zkušenosti s rolí starosty už má. V létě 2021 do této funkce nastoupil po odstoupení dlouholetého starosty Dana Ramzera, který se po krajských volbách stal náměstkem hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti a ve Frýdlantu si ponechal post místostarosty. Na funkci náměstka hejtmana ale Ramzer na podzim 2022 rezignoval. Zastupitelstvem byl po komunálních volbách znovu zvolen starostou města Frýdlant a Jiří Stodůlka od té doby znovu zastával funkci místostarosty.
„Naší absolutní prioritou je udržet ve Frýdlantě mladé lidi. To je alfa a omega celého našeho snažení. Když se nám nepodaří udržet ve městě mladou krev, rozvoj se nikam neposune. Proto chceme jít jasně dopředu a rozvíjet město daleko rychleji. Víme, že v okolí Liberce nebo Mníšku už není kde stavět, zatímco ve Frýdlantě ještě místa pro výstavbu máme. Naším cílem je naplnit naše školky a školy tak, aby tu vyrůstaly děti a město žilo,“ řekl pro Libereckou Drbnu Jiří Stodůlka.
Předpokladem pro příchod nových obyvatel je však dostupné bydlení, kvalitní zázemí a dobrá dopravní dostupnost. Radnice proto plánuje zrychlit úřední procesy a aktivně zapracovat na klíčové infrastruktuře.
„Máme nastartovanou výstavbu rodinných domů v Jiráskově ulici a budeme podporovat změnu územního plánu tak, abychom na všechno nečekali dlouhé roky. Vedle bydlení budeme intenzivně podporovat sport, vzdělání i nemocnici, abychom tu udrželi základní občanskou vybavenost. Zároveň budeme pracovat na tom, aby Ředitelství silnic a dálnic „narovnalo“ silnici do Frýdlantu. Chceme dosáhnout toho, abychom neměli odliv, ale naopak příliv mladých lidí,“ dodal. Místostarostou je nováček v politice Martin Roušal
Novým místostarostou Frýdlantu se stal Martin Roušal, který je v politice nováčkem. Ve Frýdlantu je ale známou osobností. Bývalý liberecký městský strážník se do povědomí veřejnosti zapsal jako dlouholetý úspěšný reprezentant České republiky v dřevorubeckém sportu STIHL Timbersports. V roce 2019 se stal mistrem České republiky v tomto sportu a reprezentoval i na mistrovství světa. V profesním životě působil dosud jako mistr odborného výcviku na Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant.
„Věřím, že mám Frýdlantu co nabídnout. Při práci používám selský rozum a ten chci uplatnit při řadě projektů, které se budou ve městě realizovat. Opřít se mohu o bohaté zkušenosti s městskou policií nebo se zelení. Hodit se bude určitě i to, že jsem díky sportu objel celou Evropu a mám nápady, jak do Frýdlantu přitáhnout návštěvníky. A že to bude hodně práce? Z toho strach nemám. Na všechny výzvy se těším a jsem připravený dát té práci všechno, co bude potřeba,“ uvedl po svém zvolení. Rada zůstává sedmičlenná
Zleva: Jan Hlávka, Jan Kizyma, Martin Roušal, Jiří Stodůlka, Šárka Pokorná, Jakub Altšmíd a Kamil Socha.
Členů Rady města Frýdlantu bude stejně jako v uplynulém volebním období sedm. Vedle starosty a místostarosty města budou členy rady pro volební období 2026–2030 praktická lékařka Šárka Pokorná (Místní a SLK), gymnaziální učitel Jan Hlávka (Místní a SLK), profesionální hasič Kamil Socha (Nezávislí pro Frýdlant), diplomovaný farmaceutický asistent Jan Kizyma (Frýdlant pro všechny) a gymnaziální učitel Jakub Altšmíd (Místní a SLK).
„Rada významně omládla, ale myslím, že to může být ku prospěchu věci. Už se těším na spolupráci,“ podotkl už dříve Jiří Stodůlka.