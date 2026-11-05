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Čeští dobrovolníci vyrobili 8200 metrů čtverečních maskování pro Ukrajinu

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Dobrovolníci v Česku vyrobili přes 8200 metrů čtverečních maskovacích sítí pro Ukrajinu. Iniciativa Motanka vznikla loni v listopadu při Česko-ukrajinském centru Krajanka v Jablonci nad Nisou a postupně se rozšířila do dalších 14 míst v Česku. S příchodem zimy poptávka po sítích roste.
Čeští dobrovolníci vyrobili 8200 metrů čtverečních maskování pro Ukrajinu

Čeští dobrovolníci vyrobili 8200 metrů čtverečních maskování pro Ukrajinu

Zdroj: Česko-ukrajinské centrum Krajanka
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 07:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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