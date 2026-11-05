Čeští dobrovolníci vyrobili 8200 metrů čtverečních maskování pro Ukrajinu

Čeští dobrovolníci vyrobili 8200 metrů čtverečních maskování pro UkrajinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čeští dobrovolníci vyrobili 8200 metrů čtverečních maskování pro UkrajinuZdroj: Česko-ukrajinské centrum Krajanka
Článek byl publikován 05.11.2026 07:58
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