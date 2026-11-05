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Odboráři KRNAP vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nejistotě a směřování parku

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Dennívýzva
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Odboráři Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) vstoupili do stávkové pohotovosti kvůli nejistotě mezi zaměstnanci a směřování správy parku.
Odboráři KRNAP vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nejistotě a směřování parku

Odboráři KRNAP vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nejistotě a směřování parku

Zdroj: Facebook Krkonošská kavárna
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 09:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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