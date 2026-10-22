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Skvělý výsledek Jablonce. S Brightonem uhrál remízu

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Jablonečtí fotbalisté se ve druhém zápase v základní skupiny Konferenční ligy postavili anglickému Brightonu. Ten má nyní skvělou formu a ničí jednoho soupeře za druhým. Na severu Čech to ale nepotvrdil, oba týmy po bezgólové remíze berou bod.
Skvělý výsledek Jablonce. S Brightonem uhrál remízu

Skvělý výsledek Jablonce. S Brightonem uhrál remízu

Zdroj: FK Jablonec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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