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Skvrny na bramborách: ne všechny jsou nebezpečné

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Brambory jsou nedílnou součástí našeho jídelníčku a jsou nejčastější přílohovou potravinou. Věděli jste, že hlízy v sobě mohou skrývat riziko, jež může mít nepříjemné dopady na naše zdraví? Brambory totiž obsahují látku zvanou solanin, jenž může být v některých případech opravdu nebezpečná. Problém nastává zejména tehdy, pokud jsou hlízy skladovány v nevhodných podmínkách.
brambory

brambory

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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