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Vypínání staré mobilní sítě z 90. let se dotkne více než dvou milionů zařízení. Potíže mohou mít výtahy i automobily

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Stará mobilní síť 2G v Česku postupně skončí. Český telekomunikační úřad garantuje její provoz do 30. června 2028, změna se dotkne alarmů, výtahů i aut.
Systém eCall v Golfu z roku 2018

Systém eCall v Golfu z roku 2018

Zdroj: FOTO:Marius Vassnes, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 16:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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