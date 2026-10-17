Vypínání staré mobilní sítě z 90. let se dotkne více než dvou milionů zařízení. Potíže mohou mít výtahy i automobily

Stará mobilní síť 2G v Česku postupně skončí. Český telekomunikační úřad stanovil minimální dobu jejího provozu do poloviny roku 2028. Změna se dotkne více než dvou milionů zabezpečovacích zařízení. Spojení mohou ztratit domovní alarmy, výtahy i starší nouzová tlačítka v autech.
Konec sítě zasáhne miliony zařízení
Podle Českého telekomunikačního úřadu potrvá garantovaný provoz sítě 2G v pásmech 900 a 1800 megahertzů do 30. června 2028. Dřívější vypnutí úřad podle svého vyjádření nyní nepředpokládá. Podmínkou pro případné dřívější zrušení by byl pokles využití služeb pod hranici pěti procent koncových uživatelů.
Změna zasáhne mnohem více přístrojů než jen staré tlačítkové telefony. Z výroční zprávy úřadu za rok 2025 vyplývá, že v Česku funguje přes dva miliony takzvaných karet M2M, které zajišťují komunikaci mezi stroji.
Rozdíl oproti dřívějšímu konci sítě 3G spočívá v jejím odlišném využití. Předchozí generace sloužila převážně jako datová vrstva pro mobilní telefony. Technologie 2G oproti tomu zůstala důležitou základnou pro hlasové služby, textové zprávy a drobná zařízení s dlouhou životností.
Výtahy a alarmy ztratí spojení
Mnoho zabezpečovacích systémů a senzorů se stále spoléhá na technologii z devadesátých let. Zmíněné přístroje nepotřebují vysokou rychlost, odesílají pouze krátké zprávy nebo nouzové signály.
Modul v technologii budovy může podle provozních odhadů fungovat patnáct i dvacet let bez zásahu. Po vypnutí sítě přestanou tyto stroje komunikovat se svým okolím. Majitelé alarmů nebo správci bytových domů přitom často vůbec nevědí, jaký modul jejich systém využívá.
Podle zveřejněných informací lze u dotčených přístrojů identifikovat spojení s technologií 2G podle několika znaků.
|Typ zařízení
|Možné označení starší technologie
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Kde lze podle zdroje modul ověřit
|Zabezpečovací alarmy
|Zkratky GSM, GPRS nebo EDGE na štítku
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|Výtahy
|Hlasový komunikátor přes modul GSM
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U správce konkrétní budovy
|Nouzové systémy v autě
|Původní připojení eCall na sítě 2G a 3G
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Nouzová tlačítka v autech hlásí problém
Od 31. března 2018 musí mít každý nový typ osobního auta a lehké dodávky v Evropské unii nouzový systém eCall. Tento modul po nehodě automaticky nebo ručně spojí posádku se záchrannou službou a odešle informace o poloze. Původní verze tohoto systému vznikla pro mobilní sítě 2G a 3G. Přesné číslo zasažených aut v Česku neexistuje, protože centrální registr vozidel typ rádiového modulu neeviduje.
Evropská asociace pro tísňová čísla vyzvala letos v lednu k odkladu vypínání starých sítí. Podle asociace dosud neexistuje univerzální řešení, jak původní moduly ve starších vozidlech spolehlivě nahradit. Organizace upozorňuje na rizika v podobě nemožnosti dovolat se na tísňovou linku, selhání zpětného volání záchranářů nebo chybějících lokalizačních dat. Zástupci asociace zdůrazňují, že případná náhrada nesmí generovat falešné nouzové hovory.
Zahraniční úřady už situaci řeší
S podobnou situací se vyrovnávají i další evropské státy. V Německu počítá tamní regulátor s koncem sítě 2G kolem roku 2028. Švýcarský úřad již dříve označil starou síť za technologii v procesu vypínání. Podle jeho vyjádření musí přejít na novější připojení komunikační systémy v autech, parkovací automaty a chytré elektroměry. Švýcarský úřad zároveň doporučuje při koupi nového telefonu kontrolovat podporu technologie VoLTE, bez níž nemusí po vypnutí sítě 2G fungovat hlasové služby.
Tuzemští operátoři stále nabízejí pro přístroje komunikující bez lidského zásahu speciální tarify. Podle ceníků jde o datové připojení určené přímo pro průmyslové senzory, měřicí zařízení nebo chytrou domácnost.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mobify, kodenigma).