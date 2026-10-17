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Machine Gun Preacher: Sam Childers, kazatel s AK-47 v Jižním Súdánu

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Kdo je skutečný Machine Gun Preacher? Sam Childers, sirotčince v Jižním Súdánu, boje proti LRA a legenda o ozbrojeném kazateli.
Machine Gun Preacher: Sam Childers, kazatel s AK-47 v Jižním Súdánu

Machine Gun Preacher: Sam Childers, kazatel s AK-47 v Jižním Súdánu

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 16:30

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