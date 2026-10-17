Machine Gun Preacher: Sam Childers, kazatel s AK-47 v Jižním Súdánu

Machine Gun Preacher je přezdívka amerického kazatele a bývalého motorkáře Sama Childerse, který od roku 1998 působí v Jižním Súdánu a severní Ugandě. Jeho příběh se stal předlohou stejnojmenného filmu z roku 2011.
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Zároveň je to jeden z mála případů, kdy se soukromá osoba veřejně prezentuje jako bojovník proti ozbrojeným povstalcům. Ale co jsou fakta a kde začíná legenda?
Sam Childers: Drogy, bůh a mrtvé dítě
Childers se narodil v roce 1963 a vyrostl v Pensylvánii. Podle jeho vlastní autobiografie
Another Man’s War (2009) si prošel roky drogových závislostí a násilí, přestože vyrůstal v křesťanské rodině. Sam Childers již brzy projevoval talent na to, jak se dostat do problémů. Jeho otec, bývalý člen námořní pěchoty, ho varoval: „Chlapče, jednou tě někdo zabije!“
Sam se stal ozbrojeným strážcem drogových dealerů, ale pronásledovala ho slova jeho otce a čím dál víc se bál, že ho kvůli drogám zabijí.
Po divoké rvačce v baru, která ho málem stála život, se rozhodl ho změnit.
Obrátil se k bohu a stal se křesťanským kazatelem. Dle otevřených zdrojů vycestoval do jižního Súdánu poprvé v roce 1998 na misijní cestu.
Podle jeho organizace
ho zlomil nález těla dítěte roztrhaného nášlapnou minou. Rozhodl se pomáhat místnímu obyvatelstvu. Se ženou Lynn později založil organizaci Angels of East Africa a sirotčinec v Nimule u ugandské hranice. Podle dostupných údajů se v něm dnes stará zhruba o 185 dětí. Válka v Africe a kazatel s útočnou puškou
Region byl v 90. letech zasažen druhou súdánskou občanskou
válkou, která skončila mírovou dohodou v roce 2005. Jižní Súdán vyhlásil nezávislost v roce 2011. Konfliktu se účastnila mimo jiné i Lord’s Resistance Army (LRA), partyzánská skupina pod vedením Josepha Konyho.
LRA vznikla v Ugandě a proslula únosy dětí. Chlapce nutila bojovat a dívky zneužívala. Mezinárodní trestní soud vydal na Konyho zatykač v roce 2005.
Tíhu bojů s LRA nesly především ugandské ozbrojené síly (UPDF), které v prosinci 2008 vedly
operaci Lightning Thunder s podporou USA. V roce 2011 vyslaly Spojené státy do regionu kolem stovky vojenských poradců. Později vznikla také regionální jednotka Africké unie
Childers ve svých knihách a vystoupeních uvádí, že vedl ozbrojené výpravy proti LRA a vysvobozoval děti z řad rebelů. Na veřejnosti se prezentoval s útočnou puškou typu AK-47. Jeho organizace tvrdí, že zachránila tisíce dětí. Tyto údaje se ale nedají nezávisle ověřit.
Podle Childerse během záchrany dětí z oddílů rebelů spolupracoval s jednotkami SPLA (Sudan People’s Liberation Army).
Machine Gun Preacher: Otazníky nad knězem
Příběh má ale i druhou stránku. Magazín Foreign Policy v roce 2011 zveřejnil analýzu,
podle níž by bylo potřeba „zázraku”, aby byla pravdivá všechna jeho tvrzení. Podle dokumentu, který novináři zmiňují, měl Childers povolení držet pistoli a pušku pro osobní ochranu. To je něco zcela jiného než vedení ozbrojených operací na záchranu dětí.
Mluvčí SPLA podle otevřených zdrojů uvedl, že organizace Childerse nezná. Jiný zástupce armády podle citací v médiích tvrdil, že
Childers řídil sirotčinec a nic víc. Childers tato tvrzení odmítá a říká, že bojoval po boku SPLA.
Christianity Today v roce 2011 popsal spor s místní komunitou v Nimule. Svědci tehdy uvedli, že děti v dětské vesničce Shekinah Fellowship jsou podvyživené, nezdravé a nešťastné. Několik místních obyvatel včetně pastorů, vládních úředníků a vysoce postaveného člena armády sdělilo serveru Christianity Today, že Childers o své práci v této africké zemi přeháněl nebo přímo lhal.
Představitelé obce požadovali, aby byl sirotčinec předán místním organizacím kvůli údajnému zanedbávání péče o děti. Reportér časopisu ale při návštěvě zařízení žádné závažné nedostatky nezaznamenal.
Marketing, legenda o ozbrojeném knězi a Gerard Butler
Film Marca Forstera z roku 2011 s Gerardem Butlerem proměnil Childerse v mezinárodně známou postavu. Film staví na vizuálně silném příběhu, ale nechává stranou složité politické pozadí postkoloniálních zemí v Africe.
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Hlavním limitem příběhu o knězi, který s AK-47 osvobozoval děti je nedostatek nezávislých důkazů o bojových akcích. Doložitelné jsou ale jeho humanitární aktivity, tedy sirotčince a školy. A už jen jeho
ochrana těch nejzranitělnějších si zaslouží obdiv.
Zdroj:
Christianity Today, Eternity, Angels of East Africa Autor/Licence fotografie: Sam Childers, Toglenn – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0