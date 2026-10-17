Google zpřístupnil zdarma detektor AI fotek a videí pro všechny. Sám ale přiznává, že mu spousta podvrhů unikne

Dne 7. října 2026 Google DeepMind oznámil, že nástroj SynthID Detector, který byl dosud dostupný jen novinářům, mediálním profesionálům a výzkumníkům, zpřístupňuje lidem po celém světě. Stačí webový prohlížeč a znalost angličtiny. Nahrajete obrázek, video nebo zvukový soubor a nástroj prověří, zda v něm dokáže rozpoznat stopy po generování pomocí AI. Služba je zdarma a Google zatím neoznámil žádné placené omezení.
Háček je v tom, co Google sám opakovaně zdůrazňuje: SynthID není univerzální detektor podvrhů. Jde o nástroj, který vyhledává neviditelné vodoznaky vkládané do obsahu generovaného technologiemi Googlu a dalšími podporovanými nástroji. Obsah vytvořený jinými generátory, kterých je na internetu velké množství, tak může zůstat zcela mimo jeho dosah.
Co přesně SynthID Detector hledá
Představte si ho jako čtečku čárových kódů v obchodě. Pokud zboží kód nemá, čtečka ho nedokáže identifikovat. SynthID funguje podobně. Technologie vkládá neviditelný digitální vodoznak přímo do obrazových dat, zvukového signálu nebo jednotlivých snímků videa už při generování obsahu. Detector pak tento vodoznak hledá.
Google nasadil SynthID do svých generativních nástrojů, jako jsou Gemini, Imagen, Lyria a Veo. U zvukového obsahu funguje také u podcastů vytvořených v NotebookLM. Technologie se rozšířila i mezi další společnosti. Google mezi veřejně oznámenými partnery uvádí například NVIDIA, OpenAI, Kakao, ElevenLabs a Apple.
Čísla jsou působivá: Google tvrdí, že SynthID dosud označil přes 180 miliard obrázků a videí a 240 tisíc let zvukového obsahu. Ověřování přímo ve Vyhledávání Google, Gemini a Chromu podle firmy zpracovává přes milion požadavků denně. Ani tak ale technologie nepokrývá celý internet. Její možnosti závisí především na tom, zda daný obsah obsahuje rozpoznatelný signál SynthID.
Proč mu tolik obsahu uteče
Slovo „spousta“ v souvislosti s obsahem, který SynthID Detector nedokáže rozpoznat, není přehnané. Nejde jen o jednotlivé výjimky, ale o celé kategorie souborů, které nástroj ze své podstaty nemusí zachytit:
- Obsah z nepodporovaných generátorů. Midjourney, Stable Diffusion a menší české či asijské AI nástroje nemusí používat SynthID ani jiný signál, který by tento nástroj dokázal rozpoznat. V takovém případě nemá co hledat.
- Soubory po sdílení a konverzi. Sociální sítě při nahrávání běžně komprimují, ořezávají a převádějí soubory do jiných formátů. Metadata C2PA, která mohou dokládat původ obsahu, se při těchto úpravách někdy odstraní. Vodoznak SynthID je odolnější, protože je zakódovaný přímo v obsahu, ale ani on nemusí přežít všechny zásahy.
- Starší výstupy. Obsah vytvořený před zavedením vodoznaku ho samozřejmě neobsahuje.
- Poškozené vodoznaky. Výrazný ořez, přidání šumu nebo opakovaná komprese mohou vodoznak natolik poškodit, že ho detector nedokáže rozpoznat. Google sám upozorňuje, že SynthID není univerzálním řešením a nedokáže odolat všem typům manipulací.
Jinými slovy: pozitivní nález může být užitečným vodítkem. Pokud však nástroj nic nenajde, neznamená to, že je obsah autentický nebo že nevznikl pomocí AI.
Jak si stojí vedle OpenAI Verify
Google není jediný, kdo nabízí nástroj pro ověřování původu obsahu. OpenAI provozuje OpenAI Verify, který umožňuje nahrát obrázek nebo zvukový soubor a prověřit, zda obsah pochází z nástrojů OpenAI, například ChatGPT, OpenAI API nebo Codexu. OpenAI přitom kombinuje dvě metody: metadata C2PA a také vodoznak SynthID, který od Googlu využívá.
OpenAI tvrdí, že nalezené signály jsou spolehlivé a falešně pozitivní výsledky jsou vzácné. Platí však stejné omezení jako u Googlu: Verify dokáže ověřovat pouze signály, které podporuje. Ani jeden nástroj proto není univerzálním detektorem všech výstupů generativní AI. Každý funguje nejlépe v ekosystému, pro který byl navržen.
Rozdíl je také v podporovaných formátech. Google SynthID Detector zvládá obrázky, video i zvuk, zatímco OpenAI Verify se zaměřuje na obrázky a zvuk. Jednoznačně určit, který nástroj je lepší, proto nelze. Záleží na tom, odkud podezřelý soubor pochází a jaké stopy po svém vzniku obsahuje.
Jak s nástrojem pracovat v praxi
SynthID Detector je dostupný přes webové rozhraní v angličtině. Google oznámil jeho globální zpřístupnění, konkrétní podmínky používání se ale mohou časem měnit. Při podezření na obsah vytvořený pomocí AI je nejlepší kombinovat několik metod a nespoléhat se jen na jediný nástroj:
- Nahrajte originální soubor do SynthID Detectoru. Čím méně úpravami prošel, tím větší je šance, že nástroj vodoznak rozpozná.
- Pokud detector nic nenajde, zkuste další metody ověření. Samotný negativní výsledek nevylučuje, že obsah vznikl pomocí AI.
- Proveďte zpětné vyhledávání obrázku a pokuste se dohledat jeho nejstarší známý výskyt.
- U originálního souboru zkontrolujte metadata a případné údaje o původu podle standardu C2PA.
- Prohlédněte obraz a hledejte možné nesrovnalosti, například deformované ruce, nesmyslný text, nekonzistentní stíny nebo opakující se vzory. Samy o sobě však nejsou důkazem, že jde o výstup AI.
Kdo chce ověřovat obrázky přímo v Gemini, musí počítat s přihlášením ke Google účtu a s limity používání. Konkrétní kvóty se mohou lišit podle účtu a aktuálních podmínek služby.
Filtr původu, ne stroj pravdy
Největší riziko SynthID Detectoru nespočívá v tom, co dokáže najít, ale v tom, jak si lidé vyloží situaci, kdy nenajde nic. Fotografie přeposlaná několikrát přes WhatsApp a Instagram mohla projít řadou úprav, které ovlivní rozpoznatelnost původního vodoznaku. Právě u podobných souborů, které se šíří po sociálních sítích, přitom lidé potřebují ověřovat původ nejčastěji.
SynthID Detector je užitečný první filtr, nikoli konečný rozhodčí. Nejvíce pomůže při ověřování čerstvých, neupravených souborů přímo od zdroje. U virálního obrázku staženého ze sociální sítě může být jeho vypovídací hodnota mnohem nižší. Proto se nenechte ukolébat výsledkem „nic nenalezeno“: ten sám o sobě nepotvrzuje pravost obsahu ani jeho lidský původ.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík