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Google zpřístupnil zdarma detektor AI fotek a videí pro všechny. Sám ale přiznává, že mu spousta podvrhů unikne

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Google 7. října 2026 otevřel veřejnosti svůj nástroj SynthID Detector. Jenže to, co umí najít, pokrývá jen zlomek AI obsahu kolujícího po internetu.
AI generovaný obrázek od Google

AI generovaný obrázek od Google

Zdroj: Google
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 16:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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