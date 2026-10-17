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Výsledek bez branek. Sešívaní bez vyloučeného Chorého remízovali s Hradcem Králové

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Fotbalisté vedoucího týmu tabulky Slavie v utkání 11. kola doma jen remizovali s Hradcem Králové bez branek a potřetí v ligové sezoně ztratili body. Pražané dohrávali bez vyloučeného Tomáše Chorého, který dostal v 58. minutě červenou kartu za vztyčený prostředníček směrem k rozhodčímu.
Výsledek bez branek. Sešívaní bez vyloučeného Chorého remízovali s Hradcem Králové

Výsledek bez branek. Sešívaní bez vyloučeného Chorého remízovali s Hradcem Králové

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 15:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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