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Lenochod má všechno na háku. My máme diáře, seznamy a výčitky. Kdo z nás to vlastně dělá lépe?

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Sobota se chýlí ke konci. Pračka možná stále čeká na vyndání prádla, okna zůstala neumytá a seznam úkolů vypadá skoro stejně jako ráno. Zato káva byla dobrá, na gauči příjemně a svět se kupodivu nezhroutil. U příležitosti Mezinárodního dne lenochodů máme jednu otázku: proč máme potřebu omlouvat se i za sobotu, během které jsme vlastně nic pořádného neudělaly?
Lenochod má všechno na háku. My máme diáře, seznamy a výčitky. Kdo z nás to vlastně dělá lépe?

Lenochod má všechno na háku. My máme diáře, seznamy a výčitky. Kdo z nás to vlastně dělá lépe?

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 17.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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