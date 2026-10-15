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Skladování hrnků a sklenic dnem vzhůru: je to hygienické i praktické

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Dennívýzva
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Už naše babičky dávaly do poliček v kuchyni sklenice a hrnky obráceně, tedy dnem vzhůru. Ruku na srdce, v dnešní době to spíše považujeme za staromódní trik a tento druh nádobí prostě skladujeme tak, že jej jednoduše položíme na polici. Zmíněný starý zvyk má však své opodstatnění a možná se k němu ještě rádi vrátíte.
Hrnky

Hrnky

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 23:00

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