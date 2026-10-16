Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jedna lahvička, několik využití: Jak neplýtvat domácími prostředky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Většina z nás má doma několik různých přípravků. Čisticí prostředek určený na jednu konkrétní plochu tak může zbytečně stát ve skříňce, zatímco kupujeme další lahvičky na podobné použití. Přitom stačí znát několik jednoduchých způsobů, jak jeden prostředek využít naplno.
Úklid

Úklid

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Náš dům
Skladování hrnků a sklenic dnem vzhůru: je to hygienické i praktické
Skladování hrnků a sklenic dnem vzhůru: je to hygienické i praktické
Vydrží přes 100 let, nebo shnije za dekádu. O osudu dřevostavby rozhodují milimetry
Vydrží přes 100 let, nebo shnije za dekádu. O osudu dřevostavby rozhodují milimetry

Představa, že dřevěný dům po pár desítkách let podlehne zkáze, je v Česku stále poměrně zakořeněná. Přitom...

Korkový špunt víno vždycky neuchrání. Tyhle základ mějte na paměti
Korkový špunt víno vždycky neuchrání. Tyhle základ mějte na paměti

Zkažené červené víno signalizuje nejčastěji nepříjemná pachuť v ústech. Někdy ale stačí jen kontrola barvy...

Jak vyčistit drážky posuvných dveří bez pracného drhnutí
Jak vyčistit drážky posuvných dveří bez pracného drhnutí

Drážky posuvných dveří patří mezi místa, na která se při běžném úklidu často zapomíná. Přitom se v nich...

Shnilá jablka nenechávejte dlouho ležet na zahradě
Shnilá jablka nenechávejte dlouho ležet na zahradě

Pokud máte na zahradě jabloně, tak se nikdy nevyvarujete situaci, aby některé plody spadly na zem a po...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.