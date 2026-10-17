CENTRUM o páté: Italská bouře kvůli vepřovým tradičním laskominám a Češi si vybrali nové senátory

Senát po druhém kole voleb
Výsledky ukazují, že ANO v druhém kole senátních voleb čelí výraznému oslabení. Je také jasné, že opozice si udrží většinu v Senátu a že ANO a SPD šanci změnit rozložení sil už v úvodním kole promarnily. Zároveň si také po sečtení všech hlasů lze proklikat Interaktivní pohled na všech 81 členů horní komory - tedy včetně těch nových. To pomáhá lépe pochopit, že nejde jen o součet mandátů, ale o konkrétní složení lidí, kteří budou v následujících letech ovlivňovat legislativu.
Krkovička, která rozdělila město
V italské Piacenze vyvolal bouři plán stáhnout ze školních jídelen vepřové maso, tedy tradiční krkovičku, pečeni sušenou šunku. Pravicová zastupitelka situaci rámovala jako ústupek muslimským žákům, jimž islám konzumaci vepřového zakazuje. Případ ukazuje, jak snadno se běžné rozhodnutí o školním stravování může proměnit v politický spor o identitu, náboženství a hranice ústupků.
Ukrajinská zbrojovka pod tlakem
Ředitelka ukrajinské společnosti Fire Point Iryna Terechová popsala vývoj rakety FP-9, která unese až 800 kilogramů trhavin a při doletu 850 kilometrů může zasáhnout až Petrohrad. Firma zbraně vyvíjí mimořádně rychle a výrobu chrání před ruskými útoky; její šéfka zároveň přiznává silný tlak prezidenta Volodymyra Zelenského. Příběh ukazuje, že válka posouvá nejen frontu, ale i tempo a podmínky, za nichž vznikají nové zbraně.
Jak věřitelé vyzráli na půjčky. Nebo si to aspon mysleli
Tisíce českých dlužníků v minulých letech uspěly u Finančního arbitra s žádostí o zneplatnění smlouvy o půjčce a úvěr tak v řadě případů skončil de facto zdarma. Věřitelé nyní situaci řeší přes policii a soudy, přičemž výsledky nevyznívají jednoznačně pro ani jednu stranu. Jde o příklad toho, jak se právní nástroj určený k ochraně spotřebitele může změnit v šedou zónu, kde se někteří živí samotnou úvěrovou mašinerií.
Komu ve StarDance zvoní hrana?
Druhý taneční večer StarDance přinese první skutečné vyřazování a s ním i první otazník nad tím, kdo v soutěži vydrží. Zatímco Vojtěch Dyk zůstává jasným favoritem, dvěma soutěžícím hrozí předčasný konec a odborník na sázkové kurzy nepředpokládá zcela předvídatelný výsledek. Právě ten dodává taneční show napětí, které přesahuje samotné taneční výkony.
Soukromí Karlose Vémoly
Karlos Vémola se otevřeně rozpovídal o svém manželství s Lelou i o nové partnerce Monice. Přiznal, že mu vadila omezení týkající se jiných žen, a nyní si pochvaluje větší svobodu. Text ukazuje, jak se soukromý život veřejně známé osobnosti stává součástí širšího vyprávění o vztazích, hranicích a tom, co si člověk v partnerském soužití připouští.
Hora, která si drží tajemství
Příběh tří mladých mužů, kteří se vydali zdolat tchajwanskou horu Černý Čchi-laj a beze stopy zmizeli, stále vyvolává otázky. Záchranáři na vrcholu našli znepokojivý nález v podobě tří dvojic tyček zapíchnutých kolmo do země, který horolezcům nedává spát dodnes. Hora s tropickým vzhledem tak skrývá jedno z nejtemnějších tajemství Asie a připomíná, že i zdánlivě známá místa mohou zůstat neprostupná.
Podzimní imunita
Podzimní období s chladnými rány, teplejšími odpoledne a čím dál více času v uzavřených místnostech přeje respiračním infekcím. Text připomíná, že riziko nachlazení ovlivňují i drobné každodenní návyky a že ne všechny běžné rady o posilování imunity stojí za důvěru. Jde o praktický pohled na to, jak si v přechodném období udržet zdraví bez zbytečných očekávání.
Den, který začal u volebních místností, se postupně rozvinul do širšího obrazu o tom, jak se rozhoduje o moci, o hranicích ústupků i o tom, co si lidé přejí chránit ve svém soukromí. Zatímco politika hledá nové rozložení sil, běžný život si žádá pozornost v detailech – od jídla ve školní jídelně až po podzimní nachlazení.