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Vydrží přes 100 let, nebo shnije za dekádu. O osudu dřevostavby rozhodují milimetry

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Dennívýzva
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Představa, že dřevěný dům po pár desítkách let podlehne zkáze, je v Česku stále poměrně zakořeněná. Přitom stačí pohled do historie – dřevěné chrámy či staleté stavby po celém světě stojí dodnes. Jak je možné, že dřevo vzdoruje času lépe než řada moderních materiálů, a přesto může novostavbu položit na kolena zdánlivá drobnost kolem oken nebo v koupelně?
Dřevostavba

Dřevostavba

Zdroj: ATRIUM
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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