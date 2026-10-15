Vydrží přes 100 let, nebo shnije za dekádu. O osudu dřevostavby rozhodují milimetry

Představa, že dřevěný dům po pár desítkách let podlehne zkáze, je v Česku stále poměrně zakořeněná. Přitom stačí pohled do historie – dřevěné chrámy či staleté stavby po celém světě stojí dodnes. Jak je možné, že dřevo vzdoruje času lépe než řada moderních materiálů, a přesto může novostavbu položit na kolena zdánlivá drobnost kolem oken nebo v koupelně?
Dřevo není mrtvá hmota zalitá v betonu. Je to fascinující, organický systém, který neustále dýchá a přirozeně reaguje na okolní atmosféru. Když mu v tom člověk nebrání a nestaví mu do cesty nepřirozené bariéry, stává se téměř nesmrtelným.
„Pokud je dřevu umožněno přirozeně komunikovat s prostředím a pracovat s hydroskopickou vodou v rámci svých buněčných struktur, je jeho životnost prakticky neomezená,“ potvrzuje Oldřich Šebek, obchodní ředitel společnosti Atrium.
Kde se tedy bere strach z vlhkosti, plísní a degradace? Paradoxně ne v samotném dřevě, ale v lidském selhání při stavbě.
Záleží na detailech
Moderní dům funguje jako precizně seřízený organismus. Každý den v něm vyprodukujeme litry vodní páry – vařením, sprchováním, dokonce i pouhým dýcháním. Zatímco staré roubenky přirozeně větraly škvírami, dnešní nízkoenergetické stavby jsou dokonale utěsněné. A právě tady vzniká tenká hranice mezi dokonalým komfortem a skrytou katastrofou.
Pokud dojde k sebemenší chybě při realizaci izolačních vrstev, teplý vlhký vzduch si neomylně najde skulinu. Jakmile pronikne do konstrukce a narazí na chlad, promění se v kondenzát – a problém je na světě.
„Pokud někde vznikne vada, která umožní nekontrolované vniknutí interiérového vzduchu do konstrukce, může v určitém místě docházet ke kondenzaci vodní páry. Nejčastější jsou v tomto případě závady v parotěsné nebo parobrzdné rovině. U dřevostaveb je velmi důležité i provedení hydroizolací, a to jak hydroizolace od základové desky, tak izolace koupelen nebo sprchových koutů,“ upozorňuje Oldřich Šebek. „Neméně klíčové je pak řešení vnitřních i vnějších parapetů. Zde se nachází jedno z nejnáchylnějších míst pro vznik tepelného mostu, a tím i kondenzace vodní páry,“ doplňuje Šebek.
Tip: Co je dřevostavba a jaké jsou její druhy.
Proč na staveništi rozhodují milimetry
Právě riziková místa, jako jsou parapety, napojení na základovou desku nebo prostupy instalací v koupelnách, oddělují amatérské stavby od špičkového inženýrství. Stačí špatně přelepená páska parozábrany nebo nedotažená hydroizolace a vlhkost začne potichu pracovat tam, kde ji nikdo nevidí.
Moderní dřevostavby proto dnes čím dál častěji sázejí na přísnou prefabrikaci. Na staveniště už neputují jen jednotlivá prkna vystavená dešti a rozmarům počasí, ale hotové, na milimetr přesné stěnové díly.
Rozdíl mezi domem, který začne po deseti letech zlobit, a stavbou, která bez problému poslouží i pravnoučatům, tak netkví v samotném dřevě. Rozhoduje poctivost při stavbě a nekompromisní zvládnutí detailů, které na první pohled nejsou vidět.
Zdroje info: Autor, Oldřich Šebek
Náhledové foto a fotogalerie: Se svolením společnosti ATRIUM
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