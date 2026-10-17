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Londýnem se prohnala smrtící vlna piva. Osm lidí zemřelo při jedné z nejpodivnějších katastrof historie

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Když se v Londýně 17. října 1814 protrhla obří pivovarská káď, okolní ulice během několika okamžiků zaplavilo obrovské množství porteru. Událost dnes svádí k černému humoru, ale pro obyvatele chudinské čtvrti St Giles znamenala skutečnou tragédii. Osm lidí zemřelo a vyšetřování nepřineslo odsouzení nikoho odpovědného.
Londýnem se prohnala smrtící vlna piva. Osm lidí zemřelo při jedné z nejpodivnějších katastrof historie

Londýnem se prohnala smrtící vlna piva. Osm lidí zemřelo při jedné z nejpodivnějších katastrof historie

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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