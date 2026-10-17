Londýnem se prohnala smrtící vlna piva. Osm lidí zemřelo při jedné z nejpodivnějších katastrof historie

Když se pod tlakem utrhl jediný železný kruh
V pondělí 17. října 1814 se v pivovaru Horse Shoe poblíž londýnské Tottenham Court Road odehrála událost, která začala nenápadnou závadou. Jeden z mohutných železných kruhů, jimiž byla stažena velká dřevěná káď s porterem, praskl. Provozní pracovníci podobné poruchy znali; kruhy bylo možné vyměnit a podle dobových svědectví se jejich uvolnění dříve obešlo bez neštěstí. Tentokrát ale zhruba po hodině selhala samotná nádoba. Náraz uvolněné kapaliny poškodil i další zásobníky a tlak rozrazil zadní zeď pivovaru. Pivo už nezůstalo uvnitř průmyslového areálu.
Zdroje se v odhadech množství uniklého porteru poněkud liší. Historic England uvádí více než 323 tisíc imperiálních galonů, tedy přibližně 1,47 milionu litrů. Důležitější než zdánlivě absurdní představa takového množství piva je mechanismus havárie: kapalina se uvolnila velmi rychle a do hustě zastavěného okolí vnikla společně s těžkým zdivem a dřevěnými troskami.
Největší škody utrpěli ti, kteří neměli kam utéct
Pivovar sousedil se St Giles, jednou z nejchudších londýnských čtvrtí. V přeplněných domech žili dělníci a jejich rodiny, často také v suterénních místnostech pod úrovní ulice. Právě tato poloha se ukázala jako smrtící. Do některých obydlí se příval dostal tak prudce, že poškodit dokázal i nosné konstrukce. Nešlo tedy o poklidně stoupající hladinu, ale o směs kapaliny, rozvalin a tlaku, před níž se lidé v těsných prostorech nemohli včas schovat.
K nejtragičtějším příběhům patří smuteční shromáždění za malé dítě. Rodina a blízcí se sešli v obytné místnosti, když je záplava zastihla. Mezi oběťmi byly také ženy a děti z okolních domů a mladá pracovnice místní hospody. Historici zpravidla uvádějí osm bezprostředních obětí katastrofy. Některé pozdější přehledy zmiňují devátou smrt, spojovanou s požitím piva, ale její doložení a vztah k havárii nejsou stejně pevné jako u původních osmi úmrtí.
Katastrofa, která se v novinách proměnila v kuriozitu
Příběh pivní povodně má všechno, co podporuje vznik městské legendy: nepravděpodobnou látku, obrovskou vlnu a ulice zaplavené nápojem, který lidé obvykle dobrovolně kupují. Postupem času se rozšířily barvité historky o obyvatelích, kteří měli pivo nabírat do nádob nebo je pít přímo z ulic. Některá svědectví podobné scény naznačují, ale není rozumné z nich vytvářet hlavní podstatu události. Pro zasažené rodiny šlo především o ztrátu blízkých, bydlení a bezpečí.
Viktoriánská a pozdější populární vyprávění navíc často přebírala nejpůsobivější detaily bez otázky, odkud pocházejí. Pevnější oporu poskytují dobové novinové zprávy, výpovědi pracovníků a záznamy z vyšetřování. Z nich vystupuje nikoli komická nehoda, ale průmyslová katastrofa na hranici mezi velkým výrobním provozem a obytnou čtvrtí, jejíž obyvatelé neměli možnost ovlivnit technický stav sousedního pivovaru.
Vyšetřování nikoho neodsoudilo
Krátce po neštěstí zasedla vyšetřovací porota. Její verdikt přičítal smrt obětí nehodě, nikoliv prokázanému trestnému jednání konkrétní osoby. Společnost Henry Meux & Co. nepřišla jen o zásoby piva, ale také o vybavení a část provozu. Následné finanční problémy byly tak velké, že pivovar žádal o úlevu na spotřební dani za zničený nápoj. Stát mu nakonec část daně vrátil. Rodinám mrtvých to však životy nevrátilo.
Je snadné dívat se na havárii očima současných technických norem a rovnou hledat viníka podle dnešních pravidel. Už tehdy ale bylo zřejmé, jaké riziko představují gigantické nádoby pod tlakem v sousedství bytové zástavby. Selhání jediného prvku mohlo spustit řetězec dalších poruch a následky se neomezily na pozemek vlastníka zařízení.
Poučení, které přesahuje pivovar
Londýnská pivní povodeň patří mezi známé případy takzvaných technologických katastrof, při nichž selhání běžného průmyslového zařízení způsobí škody mimo samotný provoz. Právě v tom spočívá její nadčasovost. Neobvyklá byla látka, která zaplavila ulice, nikoli základní princip: kombinace velkého množství nahromaděné energie, mechanické vady, nedostatečné rezervy bezpečnosti a hustého osídlení.
Pivovar Horse Shoe později zanikl a okolí se změnilo. Katastrofa ale zůstává připomínkou, že největší nebezpečí někdy nepřichází z exotických materiálů nebo neznámých technologií. Stačí něco tak všedního jako obrovská nádoba s nápojem, o kterém nikdo nepředpokládá, že může ve městě zabíjet.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Historic England – Horse Shoe Brewery archival record [2], HISTORY – The London Beer Flood [3], Historic UK – The London Beer Flood of 1814 [4], img ai generated