Kaspar Hauser: záhadný mladík prý vyrůstal v izolaci. Po téměř 200 letech promluvila DNA

Chlapec, který se objevil odnikud
V květnu 1828 se na norimberských ulicích objevil dospívající mladík, který nesl dopis určený místním úřadům. Zpočátku působil zmateně a obtížně komunikoval. Dokázal však vyslovit nebo napsat jméno Kaspar Hauser. Jeho příchod vyvolal otázky, na něž město nemělo jednoduchou odpověď: odkud přišel, kdo ho vychovával a proč o svém dřívějším životě téměř nic neříká?
Hauser později vyprávěl, že dlouho žil v uzavřeném prostoru s minimem kontaktu s lidmi, kde dostával potravu a vodu. Tyto výpovědi se staly základem legendy o dítěti zbaveném lidské společnosti. Je však zásadní rozlišovat dvě věci: doložený příchod neznámého mladíka do Norimberku a jeho pozdější vlastní popis minulosti. Ten nebylo možné nezávisle ověřit a během času se v něm objevovaly rozpory.
Záhada, kterou chtěla vyřešit celá Evropa
Hauser přitahoval pozornost učenců, lékařů, novinářů i aristokratů. Někteří v něm viděli důkaz, co dlouhodobá izolace udělá s vývojem jazyka a sociálních schopností. Jiní měli podezření, že část svého příběhu záměrně přikrášluje. Na jeho schopnostech a chování se proto střetávaly různé dobové interpretace. Dnes je obtížné zpětně diagnostikovat jeho psychický stav, natož spolehlivě určit, jak skutečně vyrůstal.
Zájem veřejnosti vzrostl také kvůli údajným útokům. V říjnu 1829 tvrdil, že ho neznámý člověk poranil. V prosinci 1833 utrpěl další bodné zranění, kterému podlehl. Ani tyto události neodstranily pochybnosti. Už současníci se přeli, zda šlo o útoky tajemného pronásledovatele, nebo zda se Hauser mohl poranit sám. Pro definitivní výrok chybí důkazy, a právě proto by nebylo poctivé vydávat některou z možností za prokázanou pravdu.
Teorie o uneseném dědici bádenského trůnu
Nejznámější vysvětlení Hauserovy minulosti jej spojovalo s vládnoucím rodem Bádenska. Podle této hypotézy mohl být synem velkovévody Karla a Stéphanie de Beauharnais, který měl údajně zemřít jako kojenec. Záměna dítěte a jeho utajené držení v izolaci by pak vysvětlovaly, proč se neznámý mladík najednou objevil v jiném městě. Příběh měl všechny přísady dobového politického thrilleru: dynastické nároky, tajemství narození, únos a následné umlčení nepohodlného svědka.
Hypotéza ale po celá desetiletí stála především na nepřímých indicích a na tom, že se jednotlivé části příběhu daly poskládat do poutavého scénáře. Přímý doklad o Hauserově narození v bádenské rodině chyběl. Genetika nabídla možnost prověřit alespoň jednu ústřední část tvrzení: zda mitochondriální DNA vzorků připisovaných Hauserovi odpovídá mateřské linii Stéphanie de Beauharnais.
Starší testy otevřely víc otázek, než zodpověděly
První výrazně sledovaná genetická analýza publikovaná v roce 1998 zkoumala krevní skvrnu na oděvu připisovaném Hauserovi. Výsledky se lišily od genetického profilu žijících příbuzných po mateřské linii Stéphanie de Beauharnais, což mluvilo proti teorii o bádenském princi. Další analýzy různých historických vzorků však nebyly úplně souhlasné. U takto starých předmětů je mimořádně důležité vědět, komu skutečně patřily, jak byly uchovávány a zda se biologický materiál během staletí neznečistil.
Mitochondriální DNA se dědí převážně po matce, a proto je užitečná při zkoumání příbuznosti po ženské linii. Nedokáže sama určit celé jméno ani životopis člověka. Dokáže však podpořit nebo vyvrátit konkrétní tvrzení o společném mateřském původu, pokud jsou vzorky a srovnávací linie dostatečně spolehlivé.
Studie z roku 2024 bádenskou legendu zásadně oslabila
V roce 2024 vyšla v časopise iScience práce, která se k Hauserovým údajně zachovaným vlasům a krevním stopám vrátila pomocí modernějších molekulárně-genetických metod. Nezávislé analýzy ve třech laboratořích dospěly ke shodě a ukázaly, že zkoumané vzorky připisované Hauserovi nesou stejnou mitochondriální linii. Ta se zároveň jednoznačně odlišuje od mateřské linie bádenského rodu, do níž by údajný syn Stéphanie musel patřit.
Závěr je silný, ale má své hranice. Studie řeší konkrétní teorii o aristokratickém původu; neříká, kdo Hauser skutečně byl, kde žil před příchodem do Norimberku nebo zda jeho vyprávění o izolaci odpovídalo skutečnosti. Molekulární genetika tak jednu atraktivní kapitolu téměř uzavřela, aniž by objasnila celý lidský osud.
Záhada, která přežila vlastní nejznámější vysvětlení
Kaspar Hauser zemřel v prosinci 1833 a jeho příběh od té doby přitahuje generace autorů i badatelů. Svým způsobem se stal symbolem člověka, který se objeví mimo známé společenské vazby a kolem něhož si okolí začne vytvářet vysvětlení. Některé vznikají z upřímné snahy pomoci, jiné z fascinace tajemstvím a další z potřeby nalézt v nejasných událostech velký politický plán.
Právě moderní výzkum nabízí možnost oddělovat jednotlivé vrstvy legendy. Víme, že mladík do Norimberku skutečně přišel, že vyvolal nebývalý zájem a že zemřel po zranění. Máme nyní také silné důvody nepovažovat jej za ztraceného bádenského následníka. Jeho opravdové dětství ale zůstává neznámé. To není důkaz tajného spiknutí; je to připomínka, že v historii někdy chybí informace, které už žádná nová metoda nedokáže vrátit.
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Zdroje: Kód Enigma [1], iScience (2024) – Kaspar Hauser’s alleged noble origin: New molecular genetic analyses resolve the controversy [2], Forensic Science International (1998) – DNA analysis in the case of Kaspar Hauser [3], img ai generated