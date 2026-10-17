Druhý Batman má nového režiséra. Prokleté natáčení dokončí oscarový tvůrce

Druhý Batman (The Batman Part II) se sice zpozdil, natáčení ale po nucené pauze míří k opětovnému rozjetí kamer. Na pomoc totiž přispěchal oceňovaný režisér známý nekonvenčními postupy.
Nedávno jsme psali o problémech, které postihly druhý díl úspěšného Batmana. Matt Reeves musel přerušit natáčení, aby se mohl věnovat blíže nespecifikovaným rodinným problémům. To ale neznamená, že se zastaví celý druhý Batman, na pomoc projektu přispěchal jeden z nejzajímavějších žánrových režisérů, Steven Soderbergh. DC Studios to zmínilo ve svém prohlášení: „Protože se Matt Reeves musí věnovat rodinným záležitostem, oslovil Matta Steven Soderbergh, jenž je dlouholetým obdivovatelem jeho práce, aby zakročil. Má plnou podporu DC Studios a pomůže se scenáristickými a režijními pracemi v posledních natáčecích týdnech The Batman 2. Matt a Steven budou blízce spolupracovat na naplnění Mattovy vize.”
Steven Soderbergh je zřejmě nejznámější pro svou práci na sérii Dannyho parťáci, doma má ale např. Oscara za režii dramatu Traffic – Nadvláda gangů. Zároveň je proslulý svým uměleckým přístupem k žánrům. Často je formálně či stylisticky podvrací změnou perspektivy nebo popíráním diváckých očekávání, ať už tím, jak se příběh vyvine, nebo pomocí změny postupů. U Batmana 2 zřejmě tento experimentální postup čekat nemůžeme, protože jde o už rozpracovaný projekt s vizí někoho jiného, i tak je ale uklidňující, že na filmu pracuje režisér a scenárista s kreativním přístupem.
Sám ostatně ve svém prohlášení vyjádřil respekt k Reevesově představě: „Podle mě je Reevesova práce na prvním Batmanovi úchvatná; bylo to promyšlené, specifické a velmi soudržné. Snažím se s Mattem a jeho týmem pracovat tak, aby natočený materiál ladil s tím, co už je natočeno, takže Matt dokončí film tak, jak potřebuje.“
Ke změně se vyjádřil i Matt Reeves prostřednictvím sociálních sítí. Podle jeho vyjádření rozhodně druhého Batmana neopouští a je vděčný, že mu Steven Soderbergh přispěchal na pomoc v nelehkém období. Zároveň poděkoval fanouškům za podporu a přání všeho nejlepšího. Druhého Batmana bychom mohli vidět v českých kinech 17. února 2028.
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Zdroj: Deadline