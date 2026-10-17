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Druhý Batman má nového režiséra. Prokleté natáčení dokončí oscarový tvůrce

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Druhý Batman (The Batman Part II) se sice zpozdil, natáčení ale po nucené pauze míří k opětovnému rozjetí kamer. Na pomoc totiž přispěchal oceňovaný režisér známý nekonvenčními postupy.
Druhý Batman má nového režiséra. Prokleté natáčení dokončí oscarový tvůrce

Druhý Batman má nového režiséra. Prokleté natáčení dokončí oscarový tvůrce

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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