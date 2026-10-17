Staří myslivci je mívali doma. Sběratelé po těchto podivnostech dnes šílí a vykupují je za tisíce

Zvuk, který vás vrátí do dětství
Kdo by si nepamatoval ten zvuk? Pravidelné tikání, tichý klapot a pak najednou odbíjení, které naplnilo celou světnici. U babičky na chalupě visely na zdi vyřezávané lovecké hodiny s jelenem, dubovým listím, zkříženými puškami a litinovými závažími ve tvaru šišek. Dnes už je málokdo natahuje, ale právě na ně sběratelé zbystřili pozornost. Možná je máte dodnes na chalupě, na půdě nebo v krabici po prarodičích. A možná to není jen milá vzpomínka, ale kousek, který může na aukcích vynést pěkné peníze.
Tehdy stály pár set korun československých a patřily ke koloritu každé hájovny, chalupy i panelákového obýváku. Natahovaly se jednou za pár dní zatažením za řetízek, šiška se pomalu spouštěla dolů a hodiny tiše držely rytmus celé domácnosti. Nikoho by nenapadlo, že z nich jednou bude předmět touhy na sběratelských fórech.
Odkud se vzaly: Černý les a řezbáři s citem pro detail
Mnozí si myslí, že jde o švýcarský vynález. Pravda je jiná: kolébkou je německý Schwarzwald, tedy Černý les. Už kolem roku 1670 tam vznikala tradice dřevěných hodin. V polovině 18. století pak místní řezbář Franz Anton Ketterer sestrojil první mechanismus s pístovými měchy a píšťalami, který dokázal napodobit zpěv ptáka.
Zlomovým rokem byl rok 1850. Architekt Friedrich Eisenlohn navrhl skříňku ve stylu železničního strážního domku, z níž se v druhé polovině 19. století vyvinul bohatě zdobený lovecký styl, takzvaný Jagdstück. Myslivci, majitelé zámků i prosté rodiny po celé Evropě si ho zamilovali. Řemeslo, které se rodilo v dílnách u kamen, se tak dostalo až na naše chalupy.
Jak poznat originál: Detektivka pro sběratele
Nejcennější jsou starožitné kusy z 19. a počátku 20. století, ručně vyřezávané z lipového nebo smrkového dřeva. Při hledání pokladu si všímejte detailů: jsou parůžky neporušené? Je plastika zvěře propracovaná a kompletní? Dochoval se původní mechanický strojek s řetízky a šiškovitým závažím? Pro sběratele je kompletní a nepřemalovaný kus svatý grál.
Jak uvádí znalec historické horologie na sběratelském portálu:
Lidé si často pletou sériově vyráběné lisované hodiny ze druhé poloviny 20. století se starožitnými unikáty z 19. století. Klíčové pro sběratelskou hodnotu loveckých hodin je, zda jde o poctivou ruční lipovou řezbu z regionu Schwarzwald s původním celomechanickým strojkem a zda je vyřezávaný korpus kompletní včetně drobných detailů parůžků a zvěře.
Kolik to dnes stojí? Čísla, která překvapí
Sériové socialistické modely nebo poválečné repliky se dnes pohybují zhruba v rozmezí 500 až 2 000 Kč. Pokud ale na půdě objevíte zachovalý ručně vyřezávaný originál ze Schwarzwaldu s funkčním strojem a původními koženými měchy, může se jeho cena vyšplhat od 5 000 do 35 000 Kč. A v případě mimořádně vzácných kusů se sběratelé nebojí sáhnout hlouběji do kapsy.
Pozor ale na poškozené exempláře. Náklady na renovaci u hodináře a řezbáře mohou snadno převýšit jejich hodnotu.
Přesto stojí za to hodiny nepodceňovat. Než je vyhodíte nebo prodáte, nechte je posoudit ve specializovaném aukčním domě nebo se poraďte se sběrateli. I když nebudou mít hodnotu desítek tisíc, zůstanou nádherným kouskem historie, který dokáže z obyčejného pokoje udělat místo plné vzpomínek. Tiká vám takový poklad na zdi nebo čeká na půdě, až ho znovu probudíte?
Zdroje článku: Cuckoo clock - Wikipedia, antique-horology.org, smithsonianmag.com, Cuckoo Clocks, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková