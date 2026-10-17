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Staří myslivci je mívali doma. Sběratelé po těchto podivnostech dnes šílí a vykupují je za tisíce

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Pamatujete si to tikání v babiččině obýváku na chalupě, v sedmdesátých letech v Československu? Dřevěný poklad na zdi dnes sběratelé draží za sumy, které by vás překvapily. Poznáte, jestli ho máte doma?
Staří myslivci je mívali doma. Sběratelé po těchto podivnostech dnes šílí a vykupují je za tisíce

Staří myslivci je mívali doma. Sběratelé po těchto podivnostech dnes šílí a vykupují je za tisíce

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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