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Holubí trus stojí Nový Jičín statisíce. Město chce ptákům zabránit v hnízdění

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Nový Jičín chce omezit počet holubů v historickém centru. Majitele domů vyzve, aby na budovy instalovali ochranné sítě a hroty. Ptáci znečišťují fasády, sochy i veřejná prostranství, jejich úklid stojí město každoročně statisíce korun.
Holubí trus stojí Nový Jičín statisíce. Město chce ptákům zabránit v hnízdění

Holubí trus stojí Nový Jičín statisíce. Město chce ptákům zabránit v hnízdění

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 16:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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