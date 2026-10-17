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Játrový sýr s bohatou chutí masa, jater, skořice a zázvoru si můžete udělat sami: Na chlebu chutná výborně třeba s kyselou okurkou

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V obchodech člověk pořád narazí na játrovou paštiku ve staniolu, ale chuť bývá často úplně jinde, než si ji pamatujeme z dřívějška. Doma si proto dělám poctivý játrový sýr podle staršího postupu, kde hrají hlavní roli vepřová játra, ořez a sádlo. Výsledkem je jemná, dobře krájetelná paštika, která se vaří ve formě a po vychlazení krásně drží.
Obrázek k receptu na Domácí játrový sýr neboli játrová paštika: Tradiční pomazánka s výraznou chutí a jednoduchým postupem

Obrázek k receptu na Domácí játrový sýr neboli játrová paštika: Tradiční pomazánka s výraznou chutí a jednoduchým postupem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Domácí játrový sýr neboli játrová paštika: Tradiční pomazánka s výraznou chutí a jednoduchým postupem
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 15:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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