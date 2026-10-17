Játrový sýr s bohatou chutí masa, jater, skořice a zázvoru si můžete udělat sami: Na chlebu chutná výborně třeba s kyselou okurkou

Játrovou paštiku ve staniolu v obchodech pořád koupíte, jen ta chuť už často nebývá taková, jakou si člověk pamatuje. Doma proto dělám játrový sýr po staru, bez velkých změn. Základ tvoří , vepřová játra vepřový ořez a sádlo. Když se s tím trochu pohrajete, vznikne jemná paštika, která se po uvaření ve formě a vychlazení dá krásně krájet.
Na tomhle receptu se mi líbí, že má logiku. Není hotový za pár minut, to by byla lež, ale
jednotlivé kroky jsou jasné a člověk přesně ví, proč je dělá. Nejvíc záleží na tom, aby se směs opravdu dobře umlela nebo rozmixovala. Pak drží pohromadě, nedrobí se a na řezu vypadá slušně. U nás doma se první den ještě maže na , další den už ho většinou krájím na plátky. K tomu chleba kyselá okurka, cibule a večeře je vyřízená.
Můj tip zní: Sádlo dejte před krájením na chvíli do mrazáku. Stačí krátce, aby ztuhlo. Pak z něj nakrájíte tenké plátky mnohem snáz a vykládání formy nebude taková piplačka. Recept na vynikající játrový sýr
Tahle verze vychází ze staršího postupu
na 1 kilogram hotového výrobku. Ideální je hranatá forma na šunku nebo paštiku. Když ji nemáte, dá se použít menší srnčí hřbet nebo úzká chlebíčková forma.
Doba přípravy: 35 minut Tepelná úprava: 2 hodiny Teplota vaření: 72-75 °C Počet porcí: 8-10 porcí Ingredience pro přípravu 400 g vepřového ořezu 470 g vepřových jater, odblaněných 200 g vepřového hřbetního sádla na vyložení formy 20 g pragandy 2 g černého pepře 0,3 g muškátového oříšku 0,4 g zázvoru 0,3 g skořice 1 g cukru 5 g smažené cibule 15 g hrubé pšeničné mouky Postup přípravy poctivého játrového sýra
1. Nachystejte si
vepřový ořez a játra. Játra pečlivě očistěte, stáhněte blány a vyřízněte tužší části, pokud na nich zůstaly. Maso i játra nakrájejte na menší kusy, aby se mlýnku nebo mixéru zbytečně netrápil motor.
2.
Hřbetní sádlo vložte asi na 30-40 minut do mrazáku. Nemá zmrznout na kámen, jen zpevnit. Potom ho nakrájejte na co nejtenčí plátky, nejlépe kolem 2 mm. Plátky vyložte formu. Pro jistotu ji můžete předtím vystlat potravinovou fólií.
3. Do větší mísy dejte
maso, játra, pragandu, pepř, muškátový oříšek, zázvor, skořici, cukr, smaženou cibuli a hrubou mouku. Všechno promíchejte tak, aby koření nezůstalo v jedné hromádce. U paštiky se tahle drobnost pozná víc, než by se zdálo.
4. Směs umelete najemno. Pokud máte kutr nebo silnější kuchyňský robot, rozpracujte ji ještě dál, až bude hladká a pojivá. Tohle je jeden z rozhodujících kroků. Čím jemnější základ připravíte, tím čistší bude řez po vychlazení.
5. Připravenou směs natlačte do vyložené formy. Povrch srovnejte lžící nebo stěrkou. Formou párkrát lehce klepněte o pracovní desku, aby se uvolnily vzduchové kapsy. Není potřeba s ní bouchat silou, stačí několik krátkých klepnutí.
Vaření játrového sýra
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6. Formu zavřete víkem, případně ji pevně překryjte alobalem. Vložte ji do vody ohřáté na
72-75 °C. Se sous-vide vařičem nebo zavařovacím hrncem s nastavitelnou teplotou je to pohodlnější. Na sporáku to jde také, jen musíte častěji koukat na teploměr.
7. Játrový sýr vařte ve vodní lázni zhruba
2 hodiny. Voda nemá prudce bublat. Klidné prohřívání stačí a směs zůstane jemnější. Příliš vysoká teplota by mohla vytáhnout tuk ven a výsledek by byl sušší.
8. Po uvaření formu vyjměte a nechte ji nejdřív zchladnout při pokojové teplotě. Teprve potom ji dejte do lednice, minimálně na několik hodin, nejlépe přes noc. Po pořádném vychlazení paštika zpevní a půjde lépe vyklopit i krájet.
9. Před vyklopením ponořte formu na pár vteřin do
horké vody. Játrový sýr opatrně vyklopte, zabalte do alobalu nebo potravinové fólie a skladujte v chladu. Podávejte nakrájený na plátky s čerstvým chlebem, hořčicí, okurkou nebo cibulí. V lednici vydrží několik dní, nejlépe ale chutná během prvních 3-4 dnů. Foto: Cooky.cz, Nejlépe paštika chutná prvních 3-4 dnů. Rady a proč domácí verze chutná jinak než kupovaná Pokud se vám nechce vykládat forma sádlem, vezměte tenké plátky anglické slaniny. Chuť bude výraznější a trochu uzenější. Pro jemnější výsledek semelte směs dvakrát, případně ji po semletí ještě krátce promixujte. S kořením opatrně. Skořice i zázvor mají být jen v pozadí, ne první věc, kterou ucítíte.
U domácího játrového sýra máte pod kontrolou, co do něj dáváte. Základ tvoří
játra, maso, sádlo a několik přesně odměřených přísad, žádná přehnaně našlehaná emulze. Starší recepty přitom znají víc variant. Někde se maso nejdřív restuje na cibulce a česneku, jinde je vyšší podíl jater, třeba kolem 1,1 kg jater na 0,9 kg boku. Další postupy pracují s masem z vepřových hlav a vývarem. Každá domácnost měla svůj způsob, někdy jen drobně odlišný.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková