Korkový špunt víno vždycky neuchrání. Tyhle základ mějte na paměti

Zkažené červené víno signalizuje nejčastěji nepříjemná pachuť v ústech. Někdy ale stačí jen kontrola barvy či vůně a vyhnete se nepříjemnému doušku zkaženého vína.
Obsah jistí špunt, tedy většinou
Jakmile korková zátka povolí, vzduch může proniknout do lahve téměř hned. Víno v daném okamžiku začne zvětrávat.
Poznáte to nejen podle chuti, ale i podle barvy vína. Jakmile jdou tóny barvy do hněda či do oranžové, je lepší víno vylít. Z vlastní zkušenosti vám doporučuji zprvu nalít jednu víno jen na dno skleničky. Tu si pak prohlédněte nejlépe proti slunci. Jakmile má víno čirou barvu, můžete ho bez obav konzumovat poté co k vínu ještě přivoníte.
Otevřenou lahev vína neskladujte nikdy příliš dlouho. Lahev se zbylým obsahem vína ponechte nejlépe na suchém, tmavém místě, kde teploty nepřesáhnout víc než 15 stupňů Celsia. Příliš vysoké teploty mohou urychlit zrání vína a negativně ovlivnit i jeho chuť a aroma.
Nesnažte se dávat červené víno ani do vaší chladničky. Právě tam může otevřená lahev vína nasáknout nepříjemné pachy z ostatních potravin. Kromě toho teplota v lednici bývá příliš nízká, obvykle kolem 4 až 7 °C, což je pro uskladnění vína nevyhovující. Lednice vytváří vibrace od kompresoru, které mohou při dlouhodobém působení vínu nakonec i škodit. Sklep, nebo spíž je pro dlouhodobější uskladnění vína daleko vhodnější. I málo stačí k tomu, abyste poznali, zda je červené víno zkažené. Foto: Pixabay A co v obchodě?
Jaké víno nekupovat? Při výběru vína je vhodné sledovat nejen cenu, ale především i jeho kvalitu. Příliš levné víno může naznačovat
použití méně kvalitních surovin nebo technologických postupů, které se následně odrazí na jeho chuti a vůni. Pozornost věnujte také etiketě, původu vína a obsahu lahve. Pokud je korek poškozený, víno zakalené nebo vykazuje netypický zápach, raději sáhněte po jiné lahvi.
Já osobně nedám dopustit na vína z jižních oblastí. Skvělou pověst si vydobyla například Morava, zejména Pálava, kde se díky příznivému klimatu daří hroznům nejlépe. V celosvětovém měřítku patří mezi nejslavnější vinařské regiony také francouzské Bordeaux a Burgundsko, italské Toskánsko, nebo španělská Rioja.
FAQ – Nejčastější dotazy na víno
Jak podle barvy poznat, že je víno zvětralé?
Zvětralé víno má hnědavé až oranžové tóny, takže je nejlepší si ho před pitím prohlédnout ve skleničce proti světlu.
Proč není vhodné skladovat otevřenou lahev vína v běžné lednici?
Nízká teplota, vibrace kompresoru a riziko nasáknutí pachů z ostatních potravin mohou negativně ovlivnit chuť i aroma vína.
Na co si dát pozor při výběru lahve přímo v obchodě?
Vyhněte se vínu s poškozeným korkem, zakaleným obsahem nebo neobvykle nízkou cenou, která často značí nižší kvalitu surovin.
Zdroje informací: Autorka
https://www.ireceptar.cz/hobby/vadne-vino/ Náhledové foto: Pixabay
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Korkový špunt víno vždycky neuchrání. Tyhle základ mějte na paměti
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