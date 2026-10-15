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Korkový špunt víno vždycky neuchrání. Tyhle základ mějte na paměti

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Zkažené červené víno signalizuje nejčastěji nepříjemná pachuť v ústech. Někdy ale stačí jen kontrola barvy či vůně a vyhnete se nepříjemnému doušku zkaženého vína.
Víno

Víno

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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