Křupavé Stromboli podle italské inspirace: Slané pečivo se salámem a sýrem pro celou rodinu

Tenhle recept mi kdysi poslala kamarádka původem z Itálie, která ho získala od svojí babičky, a už při prvním čtení bylo jasné, že u jednoho pokusu nezůstane. Stromboli je syté, krásně voní a stojí na , takže se s ním dá pracovat bez větší nervozity, i když podobné pečení člověk nedělá každý týden. Náplň tvoří pizza těstě . U nás doma je to přesně ten typ kombinace, po které zůstane na prkénku jen pár drobků. mozzarella, provolone, dva druhy salámu a trochu papriky s cibulí
Na stromboli mě baví, že se tváří docela obyčejně, ale na stole udělá hodně práce. Může být
, pořádnou svačinou i rychlou večeří pohoštěním, když někdo přijde. Pokud už zaděláváte těsto na pizzu, větší část práce máte za sebou. Je to poctivé domácí pečení, ne žádná křehká cukrařina, kde se člověk bojí každého pohybu rukou. I trochu křivě zabalený kus chutná skvěle.
Jednu věc bych ale nepodcenila: Náplň netlačte úplně ke krajům. Po obvodu nechte pár centimetrů prázdných, aby šlo těsto pořádně sevřít a sýr pak v troubě neutíkal ven. A po upečení mu dejte chvilku klid. Horký sýr se umí tvářit nevinně, ale pusa si to pamatuje. Recept na domácí a syté stromboli
Doba kynutí: 1,5 hodiny Doba pečení: 15-20 minut Teplota trouby: 230 °C Počet porcí: 4-6 porcí Ingredience, které budeme potřebovat Z čeho udělat těsto 3 hrnky hladké mouky 2,5 lžičky sušeného droždí 1 a 1/3 hrnku vlažné vody 1 lžíce oleje 1 lžička soli Náplň 220 g capicolla salámu 113 g suchého salámu 200 g strouhané mozzarelly 200 g sýru provolone na plátky několik plátků cibule několik proužků papriky 2 lžíce oleje 1 malá lžička oregana Postup přípravy křupavého stromboli
1. Do větší mísy nasypte
mouku, sušené droždí a sůl. Přidejte vlažnou vodu a olej a vypracujte hladké těsto. Jde to rukama i v robotu. Výsledek má být pružný, soudržný a neměl by se zoufale lepit na stěny mísy.
2. Mísu zakryjte utěrkou nebo fólií a těsto nechte kynout
1,5 hodiny na teplém místě. Mělo by viditelně nabýt. Když je v kuchyni chladno, posouvám mísu blíž k troubě, protože ta se za chvíli stejně bude zapínat. Mezitím připravte náplň
3.
Capicollu a suchý salám nakrájejte nebo rozdělte na plátky tak, aby se daly pohodlně vrstvit v řadách. Cibuli a papriku nakrájejte spíš na tenčí proužky. Silné kusy pak při balení zbytečně překážejí.
4. Troubu nastavte na
230 °C a plech vyložte pečicím papírem. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučněnou pracovní plochu a rozválejte ho na větší obdélník. Když nebude přesný jako podle pravítka, vůbec nic se neděje. Doma se kvůli tomu nikdo nezvedá od stolu.
Domácí pizza s pětiminutovým sugem z loupaných rajčat v plechovce, kterou si obložíte podle sebe
5. Na těsto začněte skládat náplň. Doprostřed rozložte v řadách
plátky provolone, na ně dejte capicollu a suchý salám. Přidejte papriku a cibuli.
6. Navrch nasypte
strouhanou mozzarellu a oregano. Nakonec náplň lehce zakápněte olejem. Kraje nechte volné, jinak se vám bude těsto při zavírání zlobit a spoj nemusí držet.
7. Teď přijde část, u které se vyplatí nespěchat. Volné okraje těsta přetáhněte přes náplň a dobře je stiskněte k sobě, aby vznikl uzavřený podlouhlý bochánek nebo závin. Spoj otočte dolů, při pečení se pak nebude tolik otevírat.
Foto: Cooky.cz, Vytvořte uzavřený bochánek.
8. Stromboli přesuňte na připravený plech. Chcete-li, potřete horní stranu trochou
oleje. Někdy nahoře udělám dva malé zářezy, aby mohla ven pára a těsto zůstalo pevnější. Není to povinné, ale mně se to osvědčilo.
9. Pečte v předehřáté troubě
15-20 minut, až povrch zezlátne a těsto bude upečené i zespodu. Trouby si občas dělají, co chtějí, takže posledních pár minut raději hlídejte. Foto: Cooky.cz, Upečte v troubě dozlatova.
10. Po vytažení z trouby nechte stromboli alespoň
5-10 minut odpočinout. Potom ho krájejte na silnější plátky a podávejte teplé. Dobře k němu sedí jednoduchý zeleninový salát a také miska rajčatové omáčky bokem na namáčení. Pokud něco zůstane, dejte zbytky do lednice a druhý den je krátce prohřejte v troubě. Foto: Cooky.cz, Po vytažení z trouby nechte cca 10 minut odpočinout. Rady a tipy redakce Máte-li svoje osvědčené pizza těsto, použijte ho. Stromboli pak půjde skoro samo a odpadne nejistota kolem těsta. Spíš sušší náplň je tady výhoda. Omáčka uvnitř ve velkém množství by těsto změkčila a hůř by se propékalo. Když neseženete provolone, část můžete nahradit další mozzarellou. Chuť ale bude o něco jemnější. Se krájením počkejte pár minut. Sýr se trochu usadí a plátky pak drží tvar, místo aby se rozjížděly po prkénku. Když chci mít vršek lákavější a voňavější, potřu stromboli před pečením trochou oleje a přidám špetku oregana. Po vytažení z trouby je to znát hned, ještě než se vezme nůž do ruky.
Domácí pizza s pětiminutovým sugem z loupaných rajčat v plechovce, kterou si obložíte podle sebe
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková