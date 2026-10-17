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Křupavé Stromboli podle italské inspirace: Slané pečivo se salámem a sýrem pro celou rodinu

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Když jsem tenhle recept dostala od kamarádky, která je původem z Itálie, hned mi bylo jasné, že ho doma nebudeme dělat naposledy. Stromboli je syté, voňavé a v podstatě vychází z pizza těsta, takže se s ním dobře pracuje i těm, kdo si na podobné pečení teprve zvykají. Uvnitř je mozzarella, provolone, dva druhy salámu a trochu papriky s cibulí, což je přesně ta kombinace, po které se u nás jen zapráší.
Obrázek k receptu na Stromboli se sýrem a salámem: rychlé jídlo, které baví děti i dospělé

Obrázek k receptu na Stromboli se sýrem a salámem: rychlé jídlo, které baví děti i dospělé

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Stromboli se sýrem a salámem: rychlé jídlo, které baví děti i dospělé
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 16:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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