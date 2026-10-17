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V životě nám neshnila žádná mrkev. Starodávný způsob skladování ve smaltovaném hrnci funguje i bez sklepa celou zimu

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Správný způsob skladování zaručí, že vám mrkev vydrží čerstvá celou zimu. Vhodným místem je nejen sklep, ale i obyčejný smaltovaný hrnec.
Sklizená mrkev k uskladnění

Sklizená mrkev k uskladnění

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 16:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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