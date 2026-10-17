V životě nám neshnila žádná mrkev. Starodávný způsob skladování ve smaltovaném hrnci funguje i bez sklepa celou zimu

Mrkev je neodmyslitelnou součástí zdravého a vyváženého jídelníčku. Najdete v ní spoustu antioxidantů, beta karoten, kyselinu listovou a celou řadu vitamínů, včetně
vitamínu C, který v zimních měsících podpoří imunitní systém. Nejchutnější a nejzdravější bude vždy mrkev vypěstovaná ve vlastní zahradě. Aby vám vydržela čerstvá, šťavnatá a křupavá až do jara, musíte myslet na její vhodné skladování. Úspěšné skladování začíná sklizní
Dáte-li si záležet na sklizni mrkve, učiníte první krok k tomu, aby dlouho vydržela. Vyhraďte si k tomu suchý a slunečný den, sklizeň v mokrém počasí by mohla zapříčinit pozdější hnilobu kořenů. Mrkev ze země vytáhněte ručně nebo pomocí rycích vidlí.
Pokud některý z kořenů poškodíte, místo skladování ho ihned zkonzumujte nebo zpracujte. Sklizenou mrkev před uskladněním nijak neomývejte, jen ji nechte oschnout na záhoně a odstraňte nať. Pamatujte, že se sklizní nemusíte spěchat – pozdní odrůdy vydrží v zemi klidně do konce října. Mrkev má ráda skladování v chladu
Mrkev a další kořenová zelenina vyžaduje při
skladování stabilní nízké teploty, ideálně kolem 0 – 3 °C. Vhodným místem je chladný a tmavý sklep. Osvědčené je přechovávání v písku nebo hoblinách. Důležité je, aby se kořeny vzájemně nedotýkaly – stane-li se, že některý napadne plíseň, nebude se šířit tak rychle. Uskladněnou úrodu pravidelně kontrolujte a špatné kusy okamžitě odstraňujte. Písek jednou za čas zvlhčete vodou, kořeny díky tomu nebudou vysychat.
Stejně dobře můžete mrkev přes zimu přechovávat zapíchanou do zeminy na záhoně ve skleníku nebo v pařeništi. V případě, že uhodí silnější mrazy, ji chraňte přikrytou
vrstvou slámy a geotextilií, bublinkovou folií nebo klidně starou dekou. Zahradníci žijící v teplejších oblastech si mohou troufnout ponechat mrkev i na záhonech, opět ale za předpokladu, že jí dopřejí dostatečnou izolační vrstvu. Zdroj fotografie: Freepik Mrkev vydrží dlouho díky správně provedené sklizni Skladování mrkve usnadní smaltované nádobí
Pokud nemáte
možnost uložit mrkev do bedýnek s pískem, pomůže vám s jejím skladováním dostatečně velký smaltovaný hrnec. Ten dokáže udržet uvnitř optimální podmínky i v případě, že dojde k náhlé změně teploty. Mrkev do něj uložte naťovou částí dolů, navrchu přikryjte papírovou nebo bavlněnou utěrkou a přiklopte pokličkou. Hrnec můžete uložit na chladné místo – sklep, balkon nebo chodbu. Jen pokud teplota na takovém místě klesne pod bod mrazu, přesuňte hrnec někam, kde je tepleji, aby mrkev nepřemrzla a posléze neshnila.
VIDEO Kořenovou zeleninu lze sklízet i v prosinci
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři