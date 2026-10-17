VOD tipy: Nová marvelovka, dobývání Mount Everestu i hit Netflixu

Ani tento týden není na streamu chudý na řadu lákavých novinek a premiér nadějných filmových titulů. Kromě nové seriálové marvelovky či nové řady Diplomatických vztahů se můžete těšit na dechberoucí životopis i poctivou romanťárnu.
Na HBO Max si již můžete vychutnat kompletní první sérii hororové novinky Crystal Lake, prequelu legendární franšízy Pátek třináctého. Tentokrát ale nebude stát v centru pozornosti ikonický mlčící zabiják Jason s hokejovou maskou, ale jeho matka Pam Voorhees. Ta se ani rok po tragické nehodě nevzdává naděje, že by její syn mohl být přece jen naživu. Brzy se ale v poklidném městečku začnou hromadit mrtvoly.
Jeden z nejoceňovanějších netflixovských seriálů současnosti se vrací se čtvrtou a pořádně vyhrocenou sérií. Jeden jediný moment dokáže roztříštit jak křehký mír, který Kate Wyler dojednala mezi USA a Spojeným královstvím, tak její manželství. Hlavní hrdinka se snaží s problémy vypořádat, spiknutí prezidentky a Katina manžela Hala ale žene USA směrem k válce.
Stoupající hvězda Margaret Qualley se představuje ve vztahovém dramatu coby žena, která se po smrti své lásky rozhodne zahodit telefon, sbalit dvě zavazadla a zmizet přede všemi do slunného Portugalska, kde chce hledat samu sebe. Do jejího života ale začnou promlouvat charismatický Felix (Aaron Pierre), nejlepší kamarád Jason (Patrick Schwarzenegger) a hlavně minulost, před kterou se snaží utéct.
Na Apple TV přistál chválený životopisný film o legendárním zdolání Mount Everestu. Dechberoucí a vizuálně podmanivou cestu na zdánlivě nepřekonatelný vrchol ale tentokrát nebudeme sledovat z pohledu legendárního Edmunda Hillaryho (Tom Hiddleston), ale tvůrci se zaměří zejména na jeho parťáka, bez něhož by se legendární horolezec nahoru nikdy nedostal – šerpu Tenzinga Norgaye (Genden Phuntsok).
Nová seriálová marvelovka, která uzavírá po titulech WandaVision a Agatha: Za vším schovaná pomyslnou seriálovou trilogii, vypráví o oblíbeném androidovi Visionovi, který se po minulých událostech stáhl do ústraní, kde hledá zejména sám sebe. V lidské podobě se proto pohybuje v digitálním světě, kde se pohybují nejen další umělé inteligence z MCU, ale také pozůstatky záporáka Ultrona, jehož zášť k lidstvu stále nevyhasla. Když se Vision dozví, že jeden z jeho fiktivních synů se nachází v problémech, rozhodne se mu pomoci.
Romantický film podle bestselleru Colleen Hoover vypráví o mladé Kenně, které se její šťastný život s životní láskou během chvíle otočil vzhůru nohama. Jedna tragická nehoda totiž vše změnila. Partner zemřel, ona skončila za mřížemi a její dcera zůstala v péči rodičů zesnulé lásky. Kenna je po 7 letech propuštěna a jediné, po čem touží, je sblížit se se svým dítětem. Jediný, kdo jí v tom pomáhá, je místní barman Ledger.
Na KVIFF.TV si mohou sportovní fanoušci pustit chválený sportovní dokument, který zahajoval letošní karlovarský festival. Zápas století vám nabídne pohled na jeden z nejslavnějších fotbalových matchů všech dob – střetnutí Argentiny s Anglií během čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v roce 1986. Zápas s třaskavým politickým i kulturním pozadím, který byl ovlivněn Maradonovou „boží rukou“, dokáže v tomto dokumentárním podání strhnout i po 40 letech.
Zdroje: Netflix, Disney+, KVIFF.TV, SkyShowtime, Apple TV