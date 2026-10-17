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VOD tipy: Nová marvelovka, dobývání Mount Everestu i hit Netflixu

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Ani tento týden není na streamu chudý na řadu lákavých novinek a premiér nadějných filmových titulů. Kromě nové seriálové marvelovky či nové řady Diplomatických vztahů se můžete těšit na dechberoucí životopis i poctivou romanťárnu.
VOD tipy: Nová marvelovka, dobývání Mount Everestu i hit Netflixu

VOD tipy: Nová marvelovka, dobývání Mount Everestu i hit Netflixu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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