Hotentálie zírá. Ve druhém kole senátních voleb mělo ANO třináct kandidátů, neuspěl jediný

ANO má za sebou další volební katastrofu, kterou bude Andrej Babiš nejspíš potřebovat vysvětlit jako úspěch. Do druhého kola senátních voleb postoupilo třináct kandidátů Babišova hnutí, Karel Havlíček si před volbami představoval druhý nejsilnější senátorský klub a premiér ještě minulou neděli nadšeně počítal sedm postupujících žen, dva kandidáty z prvního místa a jedenáct z druhého. Jenže sobotní sčítání přineslo výsledek, který by dokázal pokazit náladu i profesionálnímu výrobci vítězných tiskových zpráv. Ze třinácti kandidátů ANO nezvítězil ani jeden.
Nula mandátů. Ani jediný nový senátor. Voliči poslali do horní komory Parlamentu kandidáty Starostů, občanských demokratů, Lidovců, TOP 09 a dalších uskupení, zatímco Babišovo hnutí zůstalo s prázdnou. Zvláštní cenu za předvolební snažení by si nyní zasloužila Alena Schillerová společně s ministrem Igorem Červeným. Tolik energie věnovali útokům na Jana Grolicha, tolik politického rozhořčení a tolik úsilí přesvědčit veřejnost, kdo by se senátorem rozhodně stát neměl! Grolich je však senátorem již od prvního kola, zatímco ANO ve druhém utrpělo třináct porážek. Liga užitečných Babišových může konečně odložit příspěvky zesměšňující politické soupeře a spočítat vlastní úspěchy. Příliš práce s tím nebude. Třináct finalistů, třináct neúspěchů a ve výsledku kulaťoučká nula.
Premiér Andrej Babiš ještě před týdnem předváděl před kamerou pozoruhodné nadšení z výsledků prvního kola senátních voleb. Třináct kandidátů ANO získalo od voličů dostatek hlasů, aby postoupili do druhého kola, a předseda hnutí mohl slavnostně představovat počty, které vypadaly dostatečně povzbudivě. „A za nás postoupilo do druhého kola sedum žen. Z toho, z těch třináct, máme dva kandidáty, který postoupili z první pozice a jedenáct z druhé pozice,“ oznamoval Babiš. Čeština při jeho vystoupení sice dostala pořádně zabrat, leč důležitější bylo, že politický optimismus předsedy ANO zůstal neporušen. Sedm žen, šest mužů, dva vítězové prvního kola ve svých obvodech bez nadpoloviční většiny a jedenáct kandidátů postupujících z druhého místa. Premiér měl před sebou třináct příležitostí sledovat souboj o nové senátorské mandáty. Jenže voliči ve druhém kole připravili hnutí ANO zprávu, kterou by jeho marketingové oddělení nejraději poslalo rovnou do skartovačky. Oba kandidáti, kteří před týdnem skončili první, tentokrát prohráli. Jedenáct postupujících z druhého místa dopadlo úplně stejně. Třináctka, která ještě v neděli vypadala jako slibný začátek velkého vítězství, se v sobotu změnila v soupis třinácti volebních porážek.
Hnutí ANO si navíc nemůže stěžovat, že mu voliči neposkytli dostatek příležitostí. Třináct kandidátů postupujících do druhého kola představovalo rozsáhlé zastoupení mezi finalisty senátních soubojů a první místopředseda ANO Karel Havlíček před volbami dokonce hovořil o možnosti získat druhý nejsilnější klub v horní komoře Parlamentu. Politická představivost vládního hnutí tak pracovala na plné obrátky. Havlíček již mohl v duchu rozestavovat nové senátory, počítat budoucí hlasování a představovat si, jak se senátní opozici začne poněkud hůře vzdorovat Babišovým plánům. Jenže po sečtení hlasů zůstalo všech třináct mandátů, o něž kandidáti ANO usilovali, jejich soupeřům. Havlíčkův vysněný senátorský klub se bude muset obejít bez nových posil. Politická Hotentálie sice dokáže proměnit pražské čtvrté místo v součást celkového vítězství, ale vyrobit nového senátora z člověka, kterému voliči mandát nedali, bude přece jen o něco náročnější.
Sobotní hlasování přitom rozhodlo o dvaadvaceti senátorských mandátech. Dalších pět bylo obsazeno již v prvním kole, mimo jiné díky vítězství jihomoravského hejtmana Jana Grolicha na Vyškovsku. Opozice si v horní komoře Parlamentu udržela většinu a Babišova vláda nezískala očekávanou možnost výrazněji změnit rozložení sil. Občanští demokraté slavili šest vítězství, úspěšní byli kandidáti Starostů, Lidovců, TOP 09 i dalších uskupení. V Kolíně, Chebu a Příbrami překročili kandidáti STAN dokonce sedmdesát procent hlasů. V hnutí ANO mohou připravit společnou fotografii třinácti finalistů, kteří propadli. Fotografie by alespoň měla historickou hodnotu. Zachycovala by skupinu, jejíž členové postoupili díky hlasům voličů do druhého kola, aby se následně všichni svorně přesvědčili, že postup ještě neznamená vítězství.
Schillerová s Červeným dali Grolichovi pořádně zabrat. Jenže on vyhrál
Zvláštní kapitolu senátního debaklu ANO představuje Vyškovsko, kde se již před týdnem postaral o pořádnou ostudu vládního tábora Jan Grolich. Předseda Lidovců a jihomoravský hejtman dokázal získat senátorský mandát přímo v prvním kole a porazil Petru Absolonovou z hnutí ANO. Kandidátku přitom podporovali Andrej Babiš, Karel Havlíček i Alena Schillerová, takže vládní hnutí rozhodně nemohlo tvrdit, že do boje poslalo někoho, koho si stranické vedení ani nevšimlo. Grolich musel čelit mohutné politické podpoře, kterou Absolonové poskytovali nejvýraznější představitelé Babišovy vlády. Voliči na Vyškovsku se však zachovali s krajní nezdvořilostí. Namísto aby ocenili účast premiéra, vicepremiéra a ministryně financí na kampani jejich kandidátky, dali přednost Grolichovi. Veškerá stranická odhodlání, ministerská pozornost a politická rozhořčení skončily u výsledku, který se Schillerové musel přijímat asi stejně příjemně jako zpráva o definitivním konci výroby růžových kalkulaček.
Ministryně financí Alena Schillerová se do předvolebního souboje pustila s obvyklou vervou. Grolich byl politickým soupeřem, kterého bylo potřeba napadat, zpochybňovat a předvádět veřejnosti jako překážku na cestě k vítězství kandidátky ANO. Jenže do boje proti hejtmanovi se zapojil také ministr Igor Červený, který dokázal přinést mimořádně hodnotný příspěvek k české politické satiře. Grolichovi se rozhodl udělit lekci ze senátní politiky, při níž mu zkomolil jméno na Grulicha a ze senátních voleb udělal „senátorní volby“. Ministerský výklad doplnil náboženskými motivy, Kelišovou a otčenášky, takže místo politického argumentu vzniklo vystoupení, které by se dalo uvádět v komediálním programu bez jediné další úpravy. Grolich získal materiál pro výsměch a ministr Červený nechtěně poskytl veřejnosti ukázku toho, co všechno se dá zkazit při pokusu zesměšnit politického protivníka. Tolik odhodlání, tolik slov a tak málo správně vyslovených názvů. Hotentálie by měla podobné ministry chránit jako vzácné kulturní dědictví. Profesionální satirik by takový materiál vymýšlel celé hodiny, zatímco Igor Červený jej dokázal dodat živě při veřejném vystoupení.
Grolich se ovšem s politickým výsměchem vypořádal způsobem, který musel stranickým stratégům ANO způsobit další bolesti hlavy. Zatímco jeho soupeři potřebovali hledat, čím jej zesměšnit, hejtman se dokázal zesměšňovat sám, a ještě tím bavit voliče. Připravil schválně příšernou volební píseň, vystupoval v zelené kšiltovce, nechal se vhodit do Vltavy a ministrovu lekci proměnil v další materiál pro předvolební satiru. Politická Hotentálie tak čelila protivníkovi, který odmítal splnit základní předpoklad úspěšné negativní kampaně. Místo aby se urazil, začal se smát. Místo aby se dlouze obhajoval, obrátil pozornost k absurditě útoků. Nenechal se porazit kandidátkou s podporou vládních špiček a získal senátorské křeslo na první dobrou. Schillerová s Červeným mohou alespoň doufat, že jejich mimořádné předvolební úsilí poslouží jako studijní materiál pro příští generace. Název příslušné učebnice by mohl znít Jak pomáhat soupeři k vítězství a nezaregistrovat to.
Nedostatek sebereflexe by však nebyl pro útočníky Ligy užitečných Babišových čímkoliv překvapivým. Schillerová může dál natáčet videa, Igor Červený pokračovat ve veřejných lekcích a Andrej Babiš vysvětlovat, že hnutí ANO má skvělé kandidáty, kteří makají a zaslouží si podporu. Jenže zatímco Grolich získal více než polovinu hlasů již v prvním kole, ani jeden z třinácti kandidátů ANO ve druhém nedokázal zvítězit. Výsledek tak dostal podobu opravdu velkolepého politického vtipu. Tolik snahy pošpinit protivníky a energie investované do jejich zesměšňování i tolik ministerského nadšení pro volební souboje. Grolich sedí v Senátu, jeho kolegové z opozice slaví další mandáty a kandidáti Babišova hnutí zůstali za dveřmi. Liga užitečných Babišových by nyní mohla uspořádat slavnostní předávání cen za předvolební výkony, při němž by ministr Červený převzal ocenění za nejvtipnější neúmyslný příspěvek ke kampani Jana Grolicha. Schillerová by mu mohla zatleskat a Havlíček spočítat, kolik nových senátorů ANO díky společnému snažení získalo. Výsledné číslo by se vešlo na jediný prst, pokud by ho nebylo potřeba ukázat.
Michal David zpíval, Chebsko nehlasovalo podle diskotékového rytmu
Nedělní senátorský kabaret získal další představení v Chebu, kde se o mandát ucházela Sandra Tsoukernik za hnutí ANO. Její kampani vypomáhal zpěvák Michal David, takže se politický souboj obohatil o známou tvář české populární hudby a příležitost přenést trochu diskotékového lesku také do senátních voleb. Hudební doprovod byl zajištěn, kandidátka představena a příznivci ANO mohli doufat, že slavné jméno přivede dostatek voličů. Jenže Chebsko se rozhodlo, že senátorský mandát nebude rozdělovat podle hudebního vkusu. Miroslav Plevný ze STAN získal více než sedmdesát procent hlasů a kandidátka hnutí ANO se do horní komory Parlamentu nedostala. Politická Hotentálie tak objevila další nepříjemný zákon demokracie. Na koncertě se dají získat fanoušci, na diskotéce roztančit publikum, ale do Senátu se stále vstupuje na základě hlasů voličů. A ti v Chebu předvedli, že ani hudební celebrita nedokáže přezpívat rozdíl několika desítek procentních bodů.
Europoslankyně Danuše Nerudová se rozhodla příběh uzavřít přesně v duchu jeho hudebního obsazení. „Discopříběh skončil. Paní Tsoukernik se do Senátu neprotančila ani s Michalem Davidem. Gratuluji Miroslavu Plevnému,“ uvedla. Kandidátka ANO dostala na rozloučenou hudebně-politický epitaf. Stranický marketing se může zamyslet, zda Michal David zvolil dostatečně přesvědčivý repertoár, zda publikum správně pochopilo hlavní melodii a jestli příště nebude potřeba přivést ještě větší hvězdu. Jenže odpověď z volebních uren byla srozumitelnější než jakákoli hudební kritika. Miroslav Plevný získal senátorský mandát, Sandra Tsoukernik nikoli. Zbyl Discopříběh bez šťastného konce a další položka do seznamu třinácti neúspěšných finalistů hnutí ANO.
Cheb však nebyl jediným místem, kde voliči poskytli Babišovu hnutí podobně jednoznačnou odpověď. V Kolíně získal Michael Kašpar ze STAN více než sedmdesát procent hlasů a v Příbrami dosáhl podobného výsledku Petr Štěpánek. Na Lounsku zvítězil Ivo Trešl nad Jaroslavem Mikolášem z ANO, v Liberci hejtman Martin Půta porazil Janu Wolfovou, kterou nominovalo hnutí ANO. V Plzni uspěl někdejší náčelník generálního štábu Karel Řehka, na Praze 1 spisovatel a historik Jiří Padevět. Volební mapa se začala plnit vítěznými jmény a novými senátorskými mandáty. Členové ANO mezi nimi chybí s takovou důsledností, že by hnutí mohlo příští senátní kampaň založit na heslu Všude jsme byli, nikde nás nezvolili.
ODS má šest vítězů. Havlíčkův vysněný senátorský klub zůstal na papíře
Občanští demokraté mohou letošní druhé kolo senátních voleb hodnotit podstatně příjemněji než Babišovo hnutí. Předseda ODS Martin Kupka před sčítáním označil za úspěch udržení pěti obhajovaných mandátů a jeho strana nakonec získala šest senátorských křesel. Ondřej Šimetka uspěl v Ostravě-městě, Jakub Navařík v Přerově a Ladislav Med v Pelhřimově, přičemž všichni tři porazili kandidáty ANO. V Hradci Králové zvítězila Zuzana Ceralová Petrofová nad Martinem Dvořákem ze STAN, Tomáš Goláň obhájil mandát proti Ivu Mitáčkovi a na Kladně uspěl Petr Paták v těsném souboji s Adélou Sucharda Šípovou. ODS získala šest vítězů, zatímco Havlíčkův senátorský sen se rozplynul mezi třinácti neúspěšnými kandidaturami ANO.
Zvláštní ironii poskytují také jednotlivé porážky ANO s občanskými demokraty. V Ostravě, Přerově a Pelhřimově voliči předložili Babišovu hnutí stejnou odpověď, přestože šlo o rozdílné regiony a odlišné kandidáty. Šimetka, Navařík a Med své soupeře porazili a ODS získala tři mandáty přímo na úkor kandidátů vládního hnutí. Další porážku ANO přidal senátor Tomáš Třetina z TOP 09 ve Znojmě, kde mandát obhájil. V Karviné uspěl Petr Kazík proti Lence Brzyszkowské a v Liberci zvítězil Martin Půta nad Janou Wolfovou. Vládní hnutí tak může na mapě České republiky označit místa, kde jeho kandidáti ve druhém kole neuspěli, a následně si vystavit celou sbírku jako připomínku letošní senátní výpravy. Příslušné špendlíky by mohly být růžové podle kalkulačky Aleny Schillerové, aby se při případném stranickém vyhodnocení ušetřilo za grafickou přípravu.
Předseda ANO Andrej Babiš si již před týdnem připravil argument, který by se mohl hodit i po sobotním sčítání. Při hodnocení komunálních voleb totiž připustil, že Praha představuje pro jeho hnutí totální propadák, současně však tvrdil, že ANO celkově zvítězilo. „Samozřejmě hnutí ANO se musí zamyslet nad tým výsledkem, i když sme vyhráli, ale není to o tom, že když máte značku, že všechno je skvělé,“ prohlásil svérázně specifickou češtinou. Premiérova zvláštní schopnost současně přiznat neúspěch a oznámit vítězství by nyní mohla dostat novou příležitost. Komunální volby se ještě daly hodnotit podle jednotlivých měst a obcí, protože ANO na některých místech skutečně uspělo. Senátní volby jsou ovšem podstatně méně vděčné. Letos se rozdělovalo sedmadvacet mandátů a hnutí ANO nezískalo ani jeden. Zde už nepomůže vyjmenovat šest krajských měst ani pochválit primátory. Senátní výsledek obsahuje nulu, ta se ani v Hotentálii nedá rozdělit na několik vítězných okresů.
Záchranou pro premiérovo nedělní vystoupení by však mohla být jiná statistika. ANO mělo ve druhém kole třináct kandidátů, což nepochybně představuje značný počet. Stranický marketing by tedy mohl tvrdit, že Babišovo hnutí projevilo mimořádnou schopnost oslovit voliče v prvním kole a vybojovat si postup do finálových soubojů. Že se všichni finalisté následně rozloučili s možností získat mandát, by bylo možné přesunout do poznámky pod čarou. Karel Havlíček by mohl vyhlásit úspěch stranické organizace, Schillerová ocenit bojovnost kandidátů a Andrej Babiš připomenout, že vláda má před sebou ještě tři roky práce. Senát by mezitím dál zasedal ve složení, které mu zvolili občané, a třináct kandidátů ANO by dostalo alespoň poděkování za účast. Hotentálská politická reklama by tím předvedla další důkaz své vynalézavosti. Dokáže totiž oslavovat postup do druhého kola i poté, co v něm všichni její favorité prohráli.
Tolik předvolebních útoků, tolik politického snažení. Výsledek nula
Liga užitečných Babišových by nyní mohla svolat mimořádné jednání věnované účinnosti předvolebních útoků. Igor Červený by představil zkušenosti se senátorními volbami, Alena Schillerová by referovala o kampani proti Janu Grolichovi a Karel Havlíček by vysvětlil, kam se poděla představa druhého nejsilnějšího senátorského klubu. Andrej Babiš by mohl celý seminář moderovat, protože ve vysvětlování vlastních politických vítězství má nepochybně největší praxi. Zvláštní pozornost by si zasloužila otázka, kolik úsilí věnovali vládní politici zesměšňování soupeřů a co jim toto úsilí skutečně přineslo. Grolich má senátorský mandát. Miroslav Plevný porazil kandidátku podporovanou Michalem Davidem. ODS získala šest mandátů a Starostové oslavují další vítězství. ANO nemá jediného nového senátora. Ministerská aktivita tak dopadla mimořádně poučně. Na televizní vystoupení, tiskové konference a útočné příspěvky se dá spotřebovat téměř neomezené množství politické energie. Hlasování občanů se tím však nahradit nedá.
Schillerová by navíc mohla při stranickém vyhodnocení předvést známou růžovou kalkulačku. Její výpočet tentokrát nebude vyžadovat složitou ekonomickou analýzu ani další ministerské video. Do druhého kola postoupilo třináct kandidátů ANO. Po sobotním rozhodnutí voličů jich třináct zůstalo bez mandátu. Výsledkem je nula nových senátorů. Kalkulačka může toto číslo zobrazit několikrát, případně je doplnit obrázkem prázdného senátorského křesla. Ministryně by se samozřejmě mohla pokusit připojit také politické vysvětlení, proč je výsledek vlastně znamenitý, jenže ani slavnostní tón nedokáže změnit skutečnost, že vládní hnutí zůstalo mezi letošními senátními vítězi zcela bez zastoupení. Hotentálie tak získala možnost vytvořit nový reklamní formát. Předvolební video představí třináct kandidátů, povolební video třináct porážek a nakonec se všichni pochválí za mimořádnou pracovitost.
Premiér Babiš může nadále připomínat, že jeho hnutí má silné zastoupení ve vládě a že komunální politici ANO dosáhli v některých městech dobrých výsledků. Senát však zůstává samostatnou politickou arénou, kde voliče nezajímá pouze stranická značka ani premiérova schopnost vyprávět o vlastních zásluhách. Ze třinácti kandidátů ANO ve druhém kole se nestal senátorem ani jeden. Vládní koalice proto nezískala očekávanou možnost výrazně posílit svou pozici v horní komoře Parlamentu, zatímco opoziční většina zůstala zachována. Pro Babiše, který si zvykl vystupovat jako muž schopný rozhodnout prakticky o všem, musí být podobný výsledek důvodem ke vzteku i mrzení. Senátní mandáty totiž neuděluje premiér, neschvaluje je ministerstvo financí a neposílá je kandidátům ani první místopředseda ANO. O jejich obsazení rozhodují voliči, kteří letos vládnímu hnutí nepřidělili ani jedno nové křeslo. Část politického tábora ANO se může pokoušet hledat vinu u soupeřů, médií, volební účasti nebo v nedostatečné podpoře jednotlivých kandidátů. Jenže podobné vysvětlení se bude těžko prosazovat proti výsledku, který má třináct samostatných podob. V Chebu neuspěla Sandra Tsoukernik, v Lounech Jaroslav Mikoláš, v Liberci Jana Wolfová, v Karviné Lenka Brzyszkowská a další kandidáti ANO prohráli v soubojích s občanskými demokraty či představiteli ostatních uskupení. Nešlo tedy o jednu těsnou porážku na jednom místě, kterou by se dalo vysvětlovat zvláštními místními okolnostmi. Hnutí mělo ve druhém kole kandidáty v řadě regionů, ale ani jeden nezískal více hlasů než jeho soupeř. Karel Havlíček může nadále snít o silnějším senátorském klubu, leč pro příští podobnou ambici bude potřebovat především kandidáty, které voliči skutečně zvolí.
© inregion.cz