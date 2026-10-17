Zatopený lom u Olomouce měl vodu jako Jadran a vstup zdarma. Tisíce lidí za den ho proměnily v otevřený záchod, teď se platí stovka

Stačí jeden parný víkend a příjezdová cesta k zatopenému lomu ve Výklekách se plní auty. Lidé sem jezdí kvůli obrazu, který se rozlétá po sociálních sítích: tyrkysová hladina, strmé kamenné stěny a pod nimi voda tak čirá, že by se hodila spíš na chorvatskou pohlednici než na Hanou. Nápor se ovšem podepsal na okolí. Podle ČTK se u lomu v sezoně scházelo až 2 000 návštěvníků a až 500 aut za den. Po nich zbývaly hromady odpadků, výkaly v lese i u parkoviště a stany rozeseté, kde se komu zachtělo. Obec proto sáhla po řešení, které se u přírodních koupališť vidí zřídka. Od června 2025 lom svěřila správci, zavedla vstupné a v roce 2026 v tomto režimu pokračuje. Spočítali jsme, kolik výlet stojí, a porovnali ho s okolními koupališti.
Jadranská scenérie, která neunesla davy
Výkleky leží jen kousek od Olomouce a pro svou fotogeničnost se staly jedním z nejvyhledávanějších koupacích míst v kraji. Reportáž CNN Prima NEWS popisuje „křišťálově čistou“ vodu. Potápěči, kteří lom pravidelně navštěvují, letos zaznamenali viditelnost zhruba tři až šest metrů, podle toho, jak hluboko se zanoří a kolik lidí zrovna rozvíří dno.
Krása lokality však přitahovala i ty, kdo si s ohleduplností hlavu nelámali. Starostka Výklek Kateřina Jandová označila dřívější stav pro ČTK za „divočinu“, kde si každý počínal podle vlastního uvážení. Na parkovišti i mezi stromy ležely odpadky, návštěvníci si ulevovali po okolí a lesem se šířilo černé táboření. Ke všemu se přidávaly noční pařby, které obtěžovaly vesnici.
Obec přitom neměla jak to sama uhlídat. Pozemky kolem lomu patří soukromým majitelům. Radnice si je proto pronajala, vypsala záměr a provoz předala do podnájmu soukromému provozovateli Bohuslavu Romsymu. Jandová to vysvětlila prostě: obec by takovou činnost sama provozovat nezvládla.
Kolik stojí vstup do lomu Výkleky v sezoně 2026
Romsy v lednu 2026 olomouckému Reportu řekl, že zdražovat neplánuje a přiklání se ke stokoruně za den. Terénní záznamy to potvrzují. Potápěči 3. července 2026 zapsali vstup za 100 Kč a parkování za 50 Kč, 13. srpna pak opět 100 Kč za osobu a 100 Kč za stání přímo u vody.
Ceník zavedený v roce 2025 nabízel i kratší variantu za 50 Kč na hodinu. Regionální zdroje ji uvádějí i letos. Kdo přijede jen na rychlé osvěžení, ušetří. U dvouhodinové návštěvy už vychází nastejno jako celodenní lístek a tomu, kdo zůstane déle, se jasně vyplatí stovka.
Přehled podle dostupných informací:
celodenní vstup: 100 Kč za osobu hodinový vstup: 50 Kč za osobu (podle ceníku zavedeného v roce 2025) parkování: 50 Kč, v roce 2026 zaznamenáno i 100 Kč u vody stan: 200 Kč za noc plus 100 Kč za osobu (režim z roku 2025)
Za své peníze návštěvník dostane správce, denní úklid, kontejnery, toalety, bistro a vyhrazená místa pro stany a karavany. Romsy ze vstupného hradí provoz, údržbu, odvoz odpadu i elektřinu. Letos přibylo omezení pro psy: kvůli jejich exkrementům na plochách, kde se lidé opalují, mají během placené provozní doby vstup zapovězen.
Rodinný výlet do Výklek: stovka proti koupalištím v okolí
Nejostřejší kritika přišla od rodin. Jedna návštěvnice si v reportáži CNN Prima NEWS posteskla, že s manželem a třemi dětmi za den zaplatí 500 Kč. Výpočet sedí: pět lidí krát stovka. S autem se částka vyšplhá na 550 Kč, při parkování u vody na 600 Kč. Hodinová varianta by stejnou rodinu vyšla na 250 Kč, ovšem jen za šedesát minut ve vodě.
Ve srovnání s okolními bazény a koupališti ale Výkleky vycházejí překvapivě příznivě. Porovnali jsme celodenní vstupné pro dva dospělé a tři děti školního věku:
Areál Dospělý Dítě Rodina 2+3 Lom Výkleky 100 Kč 100 Kč 500 Kč Koupaliště Čechy 130 Kč 90 Kč 530 Kč Letní bazén, Plavecký stadion Olomouc 175 Kč 155 Kč (zlevněné) 700 Kč (rodinný tarif 140 Kč/os.)
Podle ceníku Plaveckého stadionu Olomouc stojí celodenní plné vstupné na letní bazén 175 Kč, i rodinný tarif počítá se 140 Kč na hlavu. Koupaliště v Čechách chce letos po dospělém 130 Kč a po dítěti od šesti do patnácti let 90 Kč. Dospělý ve Výklekách tak zaplatí zhruba o čtvrtinu až skoro o polovinu méně než na klasickém koupališti.
Podle nás proto stokoruna obstojí. Návštěvník si za ni nekupuje pouze vodu, ale přístup do mimořádné krajiny, ve které znovu platí pravidla. Šatny a skluzavky tu sice chybějí, ovšem skalní amfiteátr s tyrkysovou hladinou nenabídne žádný městský bazén.
Co se ve Výklekách změnilo po zavedení vstupného
První vyhodnocení zaznělo už v srpnu 2025. Starostka Jandová tehdy pro Hanáckou Drbnu popsala, že je uklizeno, odpad nezapáchá a slouží splachovací toalety. Romsy v lednu 2026 dodal, že poplatek výrazně pomohl, černých kempařů ubylo a „hygiena se spravila“. Policie podle jeho slov za celou sezonu zasahovala jen jednou.
Dobrou zprávou pro obec je i složení publika. Odpadli hlavně ti, kdo do lomu jezdili flámovat a nocovat načerno, a spolu s nimi zmizel noční randál. Přesné počty provozovatel nezveřejnil, prozradil jen, že „desetitisíce lidí tu byly určitě“. Zájem tedy poplatek neodradil, pouze ho usměrnil.
Ohlasy na sítích byly bouřlivé, Romsy přesto tvrdí, že převážily kladné. Na místě to potvrdil jeden z návštěvníků, podle kterého jde o nejlepší koupání v okruhu sto kilometrů a vstupné mu nevadí.
Kde se u Olomouce dá dál koupat zadarmo
Kdo nechce platit, má alternativy. Lom u Nové Vsi u Litovle zůstává bez vstupného, podle CNN Prima NEWS se tam platilo jen parkovné 20 Kč za auto na den. Voda je kalnější než ve Výklekách, zato mělčí, takže se hodí pro rodiny s malými dětmi. Dál od Hané, na Královéhradecku, láká písník Marokánka. Koupání tam nic nestojí, jenže autem se k vodě nedostanete a stanovat se nesmí.
Plošné zpoplatnění divokých koupališť zatím nehrozí. Výkleky jsou specifické souhrou masové návštěvnosti, nepořádku a pozemků v soukromých rukou. Dá se ale čekat, že podobnou cestou půjdou i jiné obce, kde se oblíbená voda promění v neudržitelné smetiště a někdo převezme správu, úklid i hlídání parkování.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková