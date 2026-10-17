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Zatopený lom u Olomouce měl vodu jako Jadran a vstup zdarma. Tisíce lidí za den ho proměnily v otevřený záchod, teď se platí stovka

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Průzračná zelenomodrá voda, skalní stěny a až dva tisíce lidí denně. Výkleky na Přerovsku vybírají druhou sezonu vstupné a stovka za den platí i v létě 2026.
Zatopený lom u Olomouce měl vodu jako Jadran a vstup zdarma. Tisíce lidí za den ho proměnily v otevřený záchod, teď se platí stovka

Zatopený lom u Olomouce měl vodu jako Jadran a vstup zdarma. Tisíce lidí za den ho proměnily v otevřený záchod, teď se platí stovka

Zdroj: Foto: Petr Filippov - licence CC BY 3.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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