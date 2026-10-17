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Votroci se ubránili Slavii. Z Edenu vezou cenný bod

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Fotbalisté Hradce Králové uhráli v 11. kole Chance Ligy cennou bezbrankovou remízu na hřišti pražské Slavie. Lídr soutěže, který do utkání vstupoval jako dosud neporažený tým, nedokázal Votrokům vstřelit jediný gól a zápas ve Fortuna Areně skončil 0:0.
Votroci se ubránili Slavii. Z Edenu vezou cenný bod

Votroci se ubránili Slavii. Z Edenu vezou cenný bod

Zdroj: fchk.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 15:08

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