Dva díly octa a jeden díl vody do rozprašovače. Mech na dlažbě i v trávníku zmizí za den, ale podmínkou je mírné počasí

Zelený povlak mezi dlaždicemi, kluzká cestička k brance, mechové polštářky u okraje trávníku. Jaro je přivádí na světlo dřív, než se kdo stihne podívat do zahradnictví. Řešení přitom stojí v kuchyňské skříňce. Dva díly octa, jeden díl vody, rozprašovač a den bez deště. Během několika hodin se zasažený mech začne stahovat a měnit barvu, do druhého dne zhnědne a pustí se podkladu natolik, že ho tuhý kartáč vymete i ze spár. Spočítali jsme, jak silný postřik z českého octa vznikne, prošli zahraniční návody i doporučení univerzitních poradenských služeb a sestavili postup, který šetří peněženku i okolní záhony.
Ocet na mech: přesný poměr 2:1 z českého octa
Zahraniční návody pracují s bílým octem o síle 5 %. Český obchod ale nabízí především kvasný lihový ocet s obsahem kyseliny octové 8 g ve 100 ml, tedy 8 %. Právě tenhle levný a všudypřítomný ocet se na mech hodí nejlépe. Jablečný by posloužil také, jenže za vyšší cenu a bez jakékoli výhody.
Poměr 2:1, jak ho pro cihly, obklady a dlažbu uvádí například zahradnický web Garden Guides, vychází v praxi takto:
Ocet 8 % Voda Výsledný roztok Síla kyseliny octové 200 ml 100 ml 300 ml cca 5,3 % 667 ml 333 ml 1 litr cca 5,3 %
Výsledek tedy odpovídá zhruba běžnému bílému octu z amerických obchodů. Pro srovnání: návody, které radí ředit 5% ocet vodou napůl, končí u slabších 2,5 %. Česká směs tak má zhruba dvojnásobný účinek, a proto si zaslouží i dvojnásobnou opatrnost. Podle nás jde o rozumný kompromis: směs je dost silná na mech v dlažbě, a přitom stále o stupeň mírnější než neředěný ocet, po kterém sahají někteří zahrádkáři u hodně zarostlých ploch.
Kyselina octová působí kontaktně. Popálí a vysuší rostlinnou tkáň, kterou zasáhne, jak připomíná
Oregon State University Extension. Mech nemá pravé kořeny, které by po zásahu znovu vyrazily, takže vysušená vrstva po vydrhnutí jednoduše zmizí. Mírné počasí rozhoduje, zda mech zhnědne do druhého dne
Ocet potřebuje čas a sucho. Déšť ho během chvíle naředí a odplaví, rosa či kaluže jeho sílu otupí. Ideální chvíle pro postřik proto vypadá takto:
suchý povrch dlažby, nanejvýš lehce vlhký, bez ranní rosy a stojící vody předpověď bez srážek aspoň na 24 hodin, ještě lépe na 48 slabý vítr, aby kapky neulétaly na trávník a záhony jako praktické vodítko doporučujeme teploty zhruba mezi 10 a 25 °C; v teplejším dni postřik zabírá rychleji
Kalendář je méně spolehlivý než předpověď. Obecně se nabízí březen až květen a pak září s říjnem, vždy po několika suchých dnech. Letošní jaro takovým oknům přálo. Podle ČHMÚ byl
březen 2026 teplotně nadnormální a srážkově podnormální: napršelo 19 mm, což je 41 % normálu, a slunce svítilo 174 hodin, tedy 139 % obvyklé porce. Celé jaro se v klementinské řadě zařadilo mezi pět procent nejteplejších od roku 1775. Kdo měl dlažbu zarostlou, dostal ideální podmínky jako na objednávku. Postřik, čekání, kartáč: postup, který mech dorazí
Samotné nastříkání je jen polovina práce. Mech octem odumírá, z dlažby ale nakonec mizí pod kartáčem. Postup v pěti krocích:
Příprava plochy. Zameťte listí, hlínu a organické zbytky. Silnější mechové polštáře seškrábněte stěrkou, aby se roztok dostal k jejich základně. Postřik. Nalijte směs do rozprašovače a miřte přímo na mech a do spár. Povrch má být důkladně zvlhčený, nikoli zalitý, aby roztok nestékal do trávníku. Působení. Zahraniční návody počítají s 15 až 40 minutami před prvním drhnutím. U hustšího porostu se vyplatí nechat ocet pracovat přes noc; u betonu se uvádí 24 až 48 hodin. Drhnutí. Tuhý kartáč na plochu, úzký kartáček nebo škrabka do spár. Zhnědlý mech se uvolní snadno. Oplach a kontrola. Spláchněte zbytky čistou vodou. Kde zůstaly zelené ostrůvky, zopakujte postřik při příštím suchém okně.
Pozor na kámen. Beton a zámková dlažba kyselinu snášejí dobře, vápenec, mramor či pískovec ale může ocet naleptat nebo zabarvit. Vyzkoušejte směs nejprve na skrytém místě.
Mech v trávníku: ocet jen jako poslední cílený zásah
Na dlažbě je ocet spolehlivý pomocník, v trávníku se z něj snadno stane škůdce. Kyselina nerozlišuje mezi mechem, travou a sedmikráskou, spálí cokoli zeleného. Odborníci z Oregonu výslovně upozorňují, že je nutné zabránit zásahu žádoucích rostlin včetně trávy. Pokud už ocet v trávníku použijete, pak jen bodově, například na mech u obrubníku nebo na okraji dlažby.
clona z kartonu, plastové desky nebo starého plechu podél okraje proud nasměrovaný přímo do spáry, nikoli plošný závoj žádný postřik u zeleninových záhonů zasažené listy či trávu ihned opláchnout čistou vodou
Uvnitř trávníku dávají větší smysl hrábě. Mech se dá vyhrabat, protože se k zemi drží jen slabě. Podle
University of Maryland Extension navíc mech signalizuje, že tráva na daném místě prohrává: kvůli stínu, vlhku, utužené půdě, slabé výživě nebo kyselosti. Provzdušnění, dosetí řídkých míst a travní směs do stínu pomohou trávníku víc než jakýkoli postřik. Kde je trvale mokro a tma, je namístě zvážit jinou výsadbu.
Na silné a opakované zamechování existují komerční přípravky, například se síranem železnatým nebo draselnými solemi mastných kyselin. Vybírejte jen ty, které figurují v
Registru přípravků na ochranu rostlin ÚKZÚZ, a používejte je přesně podle etikety. Domácí ocet do této kategorie nepatří, jde o úklidový zásah na dlažbě. Jak mech vypudit ze spár natrvalo
Spáry drží vlhkost, prach a tlející listí, a když k tomu přidáme stín, vznikne pro mech ideální líheň. Ocet ovšem nezanechává žádnou dlouhodobou ochranu. Po prvním vydatném dešti už nepůsobí a výtrusy se mohou uchytit znovu. Proto se vyplatí po ošetření měnit podmínky:
dosypat do spár čerstvý spárovací písek pravidelně zametat listí a hlínu prosvětlit místo prořezem větví a keřů zlepšit odtok vody, aby se na dlažbě netvořily louže u betonu zvážit vhodnou impregnaci
Jemnější alternativou octa je jedlá soda. Český návod doporučuje 30 g na litr vody. Působí pomaleji, k citlivějším povrchům je ale šetrnější. Ocet zvolte tam, kde chcete rychlý viditelný efekt na betonu nebo zámkové dlažbě, sodu u dekorativních ploch.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková