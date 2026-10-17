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IKEA ukryla bezdrátovou nabíječku do budíku a přidala čidla teploty i vlhkosti. Vypadá retro, ale nezklame

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Švédský nábytkový gigant spojil v jednom černém kvádru budík, Qi nabíječku, teploměr, vlhkoměr a noční světlo. Jmenuje se STENGRÖNSKA.
STENGRÖNSKA budík s nabíječkou z IKEA

STENGRÖNSKA budík s nabíječkou z IKEA

Zdroj: IKEA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 15:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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