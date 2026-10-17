IKEA ukryla bezdrátovou nabíječku do budíku a přidala čidla teploty i vlhkosti. Vypadá retro, ale nezklame

Telefon položíte na horní plochu budíku, na segmentovém displeji se objeví ikona nabíjení a ráno vás probudí jeden ze tří nezávislých alarmů. Na čelní straně se přitom průběžně zobrazuje aktuální teplota a vlhkost v místnosti, aniž byste museli mačkat jakákoli tlačítka. IKEA tyto údaje přímo prezentuje jako pomůcku pro regulaci topení nebo ovládání zvlhčovače. Bezdrátová nabíjecí cívka má v databázi Wireless Power Consortium certifikaci Qi 2.1.0 s profilem EPP a podporou výkonu až 15 W. Na zadní straně navíc najdete port USB-C pro kabelové nabíjení dalšího zařízení.
Retro vzhled podtrhuje nízké, ploché tělo o rozměrech 16 × 17 × 3,6 cm, černý hranatý korpus, velký segmentový displej a fyzická tlačítka namísto dotykové obrazovky. Žádná aplikace ani Wi-Fi. Jde zkrátka o modernizovaný stolní budík staré školy, který toho ale umí víc než řada běžných konkurentů.
Co všechno nahradí na nočním stolku
Hlavní příslib STENGRÖNSKA je jednoduchý: místo čtyř samostatných zařízení na nočním stolku vám stačí jedno. Budík, bezdrátová nabíječka, pokojový teploměr s vlhkoměrem a jemné noční světlo – to vše v jednom těle.
Funkční výbava přitom není ořezaná na minimum:
- Tři nezávislé alarmy – můžete nastavit různé časy buzení, například pro pracovní dny a víkend.
- Šest úrovní hlasitosti – od tichého pípání až po výrazné buzení.
- 9minutový snooze – klasická funkce odloženého buzení, na kterou IKEA nezapomněla.
- Tři úrovně podsvícení displeje – aby vás displej v noci neoslňoval.
- Tři úrovně spodního LED osvětlení – poslouží jako orientační noční lampička.
- Bezpečnostní detekce – pokud na nabíjecí plochu položíte předmět, který nepodporuje Qi, budík rozbliká varovnou ikonu i spodní světla, aby upozornil na možné riziko zahřívání.
Právě tato kombinace dělá ze STENGRÖNSKA produkt, který dává smysl hlavně lidem, kteří nechtějí chytrou domácnost, ale chtějí mít na nočním stolku pořádek.
Kolik stojí a kde ji koupíte
STENGRÖNSKA je aktuálně v prodeji na japonském e-shopu IKEA za 4 999 JPY a na čínském za 199 CNY. Orientační přepočet japonské ceny podle referenčních kurzů ECB vychází přibližně na 688 Kč. Na budík od IKEA to není málo; v japonské nabídce jde o nejdražší model v této kategorii. Pro srovnání: KORTLINJE stojí 3 999 JPY, NOLLNING 1 999 JPY a jednoduchý DEKAD pouhých 899 JPY.
Srovnávat STENGRÖNSKA s obyčejnými budíky ale není úplně fér. Prémiová nabíjecí stanice Anker Prime stojí 229,99 USD, tedy přes 5 500 Kč. STENGRÖNSKA je výrazně levnější a navíc nabízí budík i čidla teploty a vlhkosti, které Anker nemá.
IKEA ČR zatím českou cenu ani termín zahájení prodeje veřejně neoznámila. V době psaní článku se produkt neobjevuje na českém e-shopu ani v českém newsroomu. Kdo nechce čekat, může sledovat české stránky IKEA nebo se obrátit na zákaznickou podporu.
Jak si stojí proti chytré konkurenci
Xiaomi Mi Smart Clock sází na 10cm (4palcový) displej, Wi-Fi, Bluetooth, Google Assistant a Chromecast. Jde v podstatě o malý chytrý displej. Bezdrátové nabíjení ani čidla teploty a vlhkosti ale v jeho specifikacích nenajdete. Anker Prime zase vyniká nabíjecím výkonem: nabízí bezdrátové nabíjení telefonu výkonem až 25 W, 5 W pro sluchátka a dalších 5 W pro Apple Watch. Nechybí mu aktivní chlazení ani vlastní aplikace. Budík a pokojová čidla však nenabízí.
STENGRÖNSKA stojí někde mezi těmito dvěma světy. Je méně chytrá než Xiaomi a při nabíjení telefonu méně výkonná než Anker, jako univerzální pomocník do ložnice ale může být praktičtější než obě zařízení. Patnáct wattů bezdrátového nabíjení bohatě stačí na noční dobíjení, i když nejde o špičku trhu z hlediska rychlosti.
Na co si dát pozor
Dvě omezení je fér zmínit. Za prvé: STENGRÖNSKA potřebuje trvalé napájení přes kabel USB-C. Dvě baterie AAA slouží pouze jako záloha času a alarmů při výpadku napájení. Displej, podsvícení, LED osvětlení ani nabíjecí cívku nenapájejí. Síťový adaptér navíc podle produktové stránky není součástí balení. IKEA dodává pouze kabel a pro využití zadního portu USB-C doporučuje adaptér s výkonem alespoň 30 W.
Za druhé: při bezdrátovém nabíjení se cívka zahřívá, což může dočasně zkreslit údaj teploměru. IKEA na tento jev upozorňuje, konkrétní odchylku ve stupních ale neuvádí. Pokud chcete znát co nejpřesnější teplotu v ložnici, nejlepší bude odečíst ji ve chvíli, kdy na budíku neleží telefon.
Černá krabička za necelých 700 korun, která pomůže uklidit noční stolek a ráno vás probudí. Pokud IKEA potvrdí prodej v Česku, může jít o jeden z nejzajímavějších doplňků do ložnice v její nabídce.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík