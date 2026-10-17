Kdo na podzim vyhodí listí z ořešáku, přichází o nejúčinnější zbraň proti hrabošům. Stačí 40 gramů do každé nory

Říjen, pod ořešákem se vrší žlutohnědé listí a hrábě míří k pytli na bioodpad. Přesně tady udělá spousta zahrádkářů zbytečnou chybu. Ořešákové listí obsahuje juglon a další výrazné aromatické látky a lidová zahradní praxe s ním počítá jako s pachovou zátkou do hraboších nor. Hrst zmačkaných listů zasunutá do čerstvého otvoru znepříjemní hlodavcům prostředí právě ve chvíli, kdy se chystají na zimní hostinu z kůry ovocných stromků. Dohledali jsme, proč je letošní podzim pro tenhle trik obzvlášť vhodný, kolik listí opravdu potřebujete a co k němu přidat, aby jabloně a švestky přečkaly do jara bez ohlodaných kmenů.
Hraboši v září 2026 přeskočili práh škodlivosti
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejnil 8. října 2026 čísla, která by měl znát každý majitel sadu. Podle
zářijové zprávy o výskytu hraboše polního vyskočil průměr z červnových 135 na 356 aktivních východů z nor na hektar. Téměř trojnásobek za jediné léto.
Ještě hůř dopadly víceleté plodiny, trvalé travní porosty, sady a krmné plodiny. Tam monitoring napočítal v průměru 442 aktivních východů na hektar, tedy 1,1násobek aktuálního prahu škodlivosti. Jinými slovy, populace už překročila hranici, od níž ÚKZÚZ počítá s hospodářskými škodami.
Úřad zároveň připomíná, že hraboš polní trápí nejen zemědělce, ale i zahrádkáře. Množí se v početných vrzích, pohlavně dospívá brzy a za den spořádá tolik potravy, kolik sám váží. Přemnožení se proto opakuje s železnou pravidelností.
Pro zahradu z toho plyne jednoduchá úvaha: podle nás je podzim posledním rozumným okamžikem k zásahu. Hraboši okusují kůru a kořeny stromů typicky na podzim a v zimě, jak uvádí program integrované ochrany rostlin Kalifornské univerzity (UC IPM). Kdo počká na jaro, najde už jen pruhy obnaženého dřeva.
Jak poznat aktivní noru hraboše a neplýtvat listím na krtka
Listí má smysl jen tam, kde hlodavec skutečně bydlí. Univerzita v Marylandu popisuje jako nejsnáze rozpoznatelný znak povrchovou síť cestiček širokých zhruba 2,5 až 5 centimetrů, protkanou množstvím vstupů. Český zahrádkářský web Chalupáři-Zahrádkáři uvádí otvory kolem pěti centimetrů a hlavně absenci hromádek hlíny.
Právě hlína prozradí rozdíl. Krtek razí hlubší chodby a nad nimi vyhrnuje typické krtince. Hraboš si vystačí s mělkým systémem těsně pod drnem a nechává po sobě spíš vyšlapané pěšinky v trávě, okousané kořeny a ohlodaný spodek kmenů.
Na co se zaměřit při obchůzce zahrady:
čerstvě otevřené otvory bez pavučin a spadaného listí v ústí, vyšlapané cestičky v trávníku či pod mulčem, trus a zbytky žíru v blízkosti vstupů, poškozené kořeny a kůra u mladých stromků těsně nad zemí.
Monitoring aktivních nor je i pro odborníky základní metodou sledování hraboše, jak popisuje
Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ. Osvědčený fígl: večer otvory sešlápněte a ráno spočítejte ty, které se znovu otevřely. Ty jsou cílem číslo jedna. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay 40 gramů ořešákového listí v praxi: kolik, kam a v rukavicích
Představit si 40 gramů listí není snadné. Pomůže bylinkářský regál. Český výrobce Milota prodává sušený list ořešáku královského právě v sáčku o hmotnosti 40 gramů, za 31 Kč a s českým původem. Podle výrobce se list při sušení scvrkne zhruba v poměru 4 : 1. Obsah jednoho sáčku tak odpovídá přibližně 160 gramům čerstvého listí, tedy pořádné hrsti až dvěma.
Postup je prostý:
Natáhněte si pevné zahradnické nebo gumové rukavice. Listy zmuchlejte či natrhejte, aby lépe uvolňovaly vůni. Dřívkem nebo malou lopatkou je zatlačte hlouběji do vstupu, ať nezůstanou ležet na povrchu. Postupujte systematicky od nejčerstvějších otvorů a míst u mladých stromků.
Zahradník citovaný webem Chalupáři-Zahrádkáři radí ošetřit všechny nalezené nory, aby se pach rozšířil celým systémem chodeb. Rozumný kompromis podle nás vypadá tak, že nejdřív ošetříte aktivní východy a teprve potom zbytek.
Rukavice berte vážně. Databáze PubMed eviduje kazuistiku puchýřnaté dráždivé dermatitidy po kontaktu s alkoholovým výluhem z listů ořešáku královského. Jde o koncentrovaný extrakt a o ojedinělý případ, přesto se vyplatí neprotírat si oči a po práci umýt ruce i nářadí. Stejnou opatrnost doporučuje zmíněný zahradník i u tújí, které někteří zahrádkáři strkají do nor jako alternativu. Jejich výrazné aroma pochází z éterického oleje s vysokým podílem thujonu.
Čerstvé, nebo sušené? Obojí má své místo. Spadané listí poslouží pro první úder okamžitě. Část usušte rychle v tenké vrstvě (správně dosušený list si udrží zelenou barvu) a schovejte si ji na doplňování po deštích. Kontrolu udělejte za dva až sedm dní: pokud se neobjevují nové otvory, čerstvé pěšinky ani okusy, aktivita v daném místě slábne.
Ořešákové listí jako první tah, kmeny chrání pletivo a kosa
Největší síla ořešákového listí spočívá podle nás v kombinaci tří vlastností. Je zdarma, leží na zahradě přesně v době, kdy ho potřebujete, a dá se nasadit během jediného odpoledne ještě před nástupem zimního okusu. Proto ho doporučujeme jako úvodní krok, na který navážou osvědčená opatření.
ÚKZÚZ pro sady radí kosit trávu v meziřadí na 10 až 15 centimetrů, plít a hlídat okraje cest i příkopů, odkud hraboši přicházejí. Program
UC IPM doporučuje kolem mladých stromků udržovat holý kruh o průměru asi 1,2 metru a kmen obalit válcem z pletiva nebo plastu, zapuštěným zhruba deset centimetrů pod zem, aby se pod ochranu nepodhrabali. Při menším výskytu podle téhož zdroje dobře fungují mechanické pasti.
Kdo chce jít dál, může se inspirovat Mendelovou univerzitou v Brně. Její ověřená technologie z roku 2025 doporučuje repelentní pásy rostlin. Nejnižší hustoty hrabošů zaznamenali výzkumníci u čiroku a kukuřice, nižší atraktivitu pro hlodavce zmiňují i u cibule a česneku.
Nemáte vlastní ořešák? Zkuste souseda, komunitní zahradu nebo sad, vždy ovšem po domluvě s majitelem. Záložní variantou zůstává zmíněný sáček z lékárny či bylinkářství.
Juglon v kompostu a na záhonu: kam ořešákové listí nepatří
Juglon, který dává ořešáku pověst, sídlí v listech, slupkách, kůře i dřevu. Univerzita ve Wisconsinu upozorňuje, že u citlivých rostlin vyvolává vadnutí, žloutnutí i úhyn. Mezi ohrožené druhy patří rajčata, papriky, brambory, zelí, jabloně, borůvky a azalky. Pár hrstí zastrčených do nor představuje výrazně menší riziko než silná vrstva čerstvého listí rozprostřená jako mulč kolem rajčat.
Oregonská státní univerzita doplňuje, že nejvíc juglonu obsahují listy na jaře, na podzim ho však mají stále dost. Dobře vedený kompost látku rozloží. Přebytek proto klidně kompostujte, nejlépe odděleně nebo pečlivě promíchaný s ostatním materiálem. Pro pachový zásah do nor ale sáhněte po listí čerstvě spadaném, starý hotový kompost už potřebnou sílu postrádá.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková