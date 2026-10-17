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Kdo na podzim vyhodí listí z ořešáku, přichází o nejúčinnější zbraň proti hrabošům. Stačí 40 gramů do každé nory

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Hraboši v září 2026 v českých sadech překročili práh škodlivosti. Spadané listí ořešáku přitom nabízí obranu, která nestojí ani korunu.
Ořešákové listy nevyhazujte, na zahradě poslouží jako skvělé hnojivo

Ořešákové listy nevyhazujte, na zahradě poslouží jako skvělé hnojivo

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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