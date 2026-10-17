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Jesenická mamografie odhalila za osm měsíců pět zhoubných nádorů

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Mamografické pracoviště v Nemocnici AGEL Jeseník vyšetřilo během osmi měsíců 637 žen z regionu. U pěti pacientek lékaři objevili zhoubný nádor. V rámci Růžového října proto připomínají význam pravidelného screeningu.
Jesenická mamografie odhalila za osm měsíců pět zhoubných nádorů

Jesenická mamografie odhalila za osm měsíců pět zhoubných nádorů

Zdroj: Nemocnice AGEL Jeseník
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 16:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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